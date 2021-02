Escobarovi "kokainoví" hroši terorizují část Kolumbie. Zvířata se vymkla kontrole, útočí skoro na všechno

Zatímco život šéfa nechvalně proslulého Medelínského kartelu vyhasl při přestřelce na střeše domu ve středostavovské medelínské čtvrti, jeho hroši nejenže žili dál, ale také se začali nekontrolovaně množit.

Hromady peněz a luxusní rezidence

V tropických mokřadech kolem bývalé rezidence Pabla Escobara se jim skvěle daří. Z původní čtveřice, která byla dovezena z Afriky a které se podařilo utéct, je jich tak dnes už více než 120. Jejich oblíbenou kratochvílí je útočit na lidi a podle odhadů odborníků by jich v roce 2035 mohlo být kolem 1 500.

Kolumbijský drogový boss měl v dobách své největší slávy jmění v hodnotě v přepočtu 707 280 000 000 korun. A to už jeden neví, co by si s tolik penězi počal. Není se tedy čemu divit, že si Escobar splnil spoustu snů včetně chování exotických zvířat, které do své 5 500 akrů rozlehlé rezidence se soukromým letištěm, závodní dráhou, šesti bazény či vznášedlem nelegálně vozil.

Armáda ošetřovatelů

Po pozemcích se tak proháněli klokani, žirafy, sloni, velbloudi, lvi, bůvoli a další. O jejich prospěch se staralo přes 700 pracovníků. Většina ze zvířat byla po jeho smrti umístěna do kolumbijských zoo, některá zůstala v rezidenci, ze které se stal zábavní park.

Hroši však byli vypuštěni do volné přírody. Někteří z pětitunových kolosů teď prohánějí místní obyvatele a působí zmatek v celém regionu. Úřady si s nimi nevědí rady. Hroši jsou chránění a jen tak tedy nejde nařídit jejich odstřel.

Escobar nebyl jediný milovník zvěře

Hroši, kteří ve své africké domovině ročně zabijí kolem 500 lidí, v Kolumbiji nemají přirozené nepřátele. V loňském roce zabili farmáře jménem Pepé, další po jejich nájezdu zůstal těžce zraněný. Kromě toho také masakrují dobytek a existuje vážná obava, že by mohli postupně zlikvidovat původní zvířecí druhy.

Přitom Escobar nebyl jediným drogovým magnátem, který si vytvořil svůj vlastní zvěřinec. Joaquin "El Chapo" Guzman, který dostal roce 2019 v USA doživotí za zločiny páchané v čele kartelu Sinaloa, měl lvy a pantery. Dokonce se vypráví, že vlastnil také jednoho vzácného bílého tygra...

