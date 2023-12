Falešný policista unesl, mučil a zabil desítky žen. Předem jim vyprávěl, jak a co bude dělat

Jako mnoho deviantů i Ray pocházel ze špatných poměrů, vychovával jej dědeček, což bylo pro malého chlapce možná ještě to nejlepší, co ho mohlo potkat. Jakmile se totiž setkal s otcem, mohl si být jistý, že se to bez násilí neobejde. Ke všemu si nebyl jistý v kontaktu s dívkami, za což si od svých vrstevníků také velkou úctu a obdiv nevysloužil. A tak se později raději dal k armádě, kde sloužil tak poctivě, jak jen uměl. Po svém propuštění se během několika let čtyřikrát oženil a vždy zase rozvedl, než se patrně definitivně dal na dráhu krutého zločinu a stal se z něj doslova profesionální vrah.

Rodinná firma na vraždy

Děsuplné příběhy obětí Davida Raye jsou o to tragičtější, že se na nich v mnoha případech podíleli i další lidé, komplici, mezi nimiž nechyběla Rayova přítelkyně Cindy, dcera Glenda a jeho přítel Dennis. Ten se brzy po svém zatčení mimo jiné přiznal k vraždě jedné z unesených žen poté, co ji Ray s dcerou surově mučili. Kolik žen přišlo vinou téhle skupiny lidí bez jakéhokoliv slitování o život, se nikdy nepodařilo dokázat, policie ale předpokládá, že šlo o desítky obětí.

Nebýt poslední z unesených žen, které se podařilo nejen utéct, ale navíc si pamatovala téměř všechno, co se od okamžiku jejího únosu dělo, pravděpodobně by jejich řádění pokračovalo dál. Naštěstí pro ostatní možné nešťastnice ale všechno skončilo v březnu roku 1999.

Konečně záchrana pro Cynthii i další možné oběti

Co se stalo 9. března 1999? Do jednoho z příbytků v kolonii obytných přívěsů byla přivolána policie. To, co na místě viděli, vzalo mužům zákona dech. Našli zmučenou ženu Cynthii Vigil, které se podařilo z nedalekého místa hrůzy utéct jen s obojkem na krku a k němu připevněnými řetězy. Útočiště našla v sousedním karavanu, a tak mohla vyprávět strašlivý příběh plný mučení a bolesti, který začal o tři dny dříve.

Tehdy si ji vyhlédl Ray a pod falešnou identitou policisty ji zatkl za možnou prostituci. Místo na stanici ji ale odvlekl do odhlučněného karavanu, kde měl svoje kruté zázemí. Na nic nečekal a spolu se svojí přítelkyní Cindy se pustili do mučení. Po ruce měli biče, ale i mnohé chirurgické nástroje a další pomůcky. Navíc – jak Cynthia vyprávěla – nejprve ji na její útrapy náležitě připravili.

Své oběti mučení podrobně popsal

Po únosu se Cynthia od Raye dozvěděla, že už nikdy neuvidí svoji rodinu a že ji zabije, jako zabil mnoho žen před ní. Dokonce jí pustil i videokazetu, kde bylo všechno plánované mučení názorně předvedeno na jedné z jeho předchozích obětí. Jaké hrůzy musela žena, stejně jako všechny před ní, zažívat, si nelze ani představit. Většinu ze svých obětí únosce před mučením omámil, ale u této poslední oběti si na tomto kroku nedal záležet. Jen tak se jí mohlo podařit po třech dnech útrap uniknout z mučírny a zachránit si holý život.

Dokonale vybavená mučírna

Policie okamžitě vtrhla do vrahova přívěsu, kde šlo jen těžko uvěřit vlastním očím. Uprostřed přívěsu stál stůl, na který trýznitelé svoje oběti přivazovali, po stěnách i na zemi byly všemožné mučicí nástroje a na stropě viselo zrcadlo – to aby oběti mohly pozorovat, co se na ně připravuje. Jakou větší zvrácenost si ještě můžeme představit?

Většina z těch, kteří byli posléze zasvěceni do celého případu, se podivovala nad tím, že ženy vlastně nikdo nehledal. Ray měl totiž jednu zásadu: vybíral si pouze oběti z nižších tříd, často takové, které žily na ulici bez příbuzných a přátel.

Doživotí na dva roky

V průběhu dalších měsíců policie objevila ještě další dvě ženy, které řádění téhle šílené skupiny přežily. Obě ale byly v průběhu mučení pod vlivem drog, a tak si mnoho nepamatovaly. Přesto dokázaly svědčit před soudem. I když se nikdy nepodařilo najít žádné tělo z obětí, je podle policie jisté, že šlo o desítky žen, které skončily svůj život rukou Davida Parkera Raye nebo některého z dalších členů jeho vražedné bandy.

Soud proto hlavního strůjce veškerého tohoto zla odsoudil na doživotí, lépe řečeno na 224 let za mřížemi, jeho partnerka si měla odsedět šestatřicet let, dcera devět. Obě už jsou ale na svobodě. Ray si ze svého dlouhého trestu odpykal pouhé dva roky, zemřel ve vězení na srdeční infarkt.

Zdroj: allthatsinteresting, en.wikipedia.org, The Mirror

