Formule 1 asi začne až v červnu v Baku. Podle Antonína Charouze dobré rozhodnutí, jeho tým ztráty nečeká

Sezóna Formule 1 pravděpodobně začne až začátkem června v ázerbajdžánském Baku. Velké cenay Austrálie i Bahrajnu již byly kvůli koronavirové pandemii definitivně zrušeny. To samé se týká Vietnamu a Číny, ohroženy jsou i květnové závody v Holandsku, Španělsku i Monaku. Logicky to platí i pro doprovodné soutěže F2 a F3, kde jezdí česká stáj Charouz Racing System. Jaké jsou tedy aktuální informace a co to pro tým znamená?