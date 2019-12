Historky z restaurací: Španělský ptáček v boršči i útok horských jelenů

Stačí opilý kuchař a z boršče je...no, kdo ví, co to vlastně bylo

Personál restaurací je pod pořádným tlakem. Vše musí být včas, čerstvé a ještě stylově naservírované. Není tak divu, že občas někteří kuchaři situaci nezvládnou a na uklidněnou si dají pár skleniček. Nic dobrého to však většinou nepřinese. „Jeden kuchař nezvládal svou práci příliš spolehlivě, navíc si pracovní dobu zpestřoval alkoholem. Pohár trpělivosti přetekl, když jednou dělal boršč, do kterého dal vše, co měl po ruce. A to včetně španělských ptáčků, které byly připravené k jinému obědu. Host takové menu samozřejmě neocenil a polévku vrátil. Provozní vyzval kuchaře k omluvě – ten to odmítl s argumentem, že si zákazník nemá co stěžovat, dostal přece dvě jídla za jednu cenu,“ popisuje Igor Třeslín ze společnosti, která restauracím poskytuje pokladní systémy. Není divu, že si brzy po této epizodě kuchař musel hledat nové působiště.

V Plzni se skákalo z okna

„Jeden host se celý večer bavil tak dobře, že nakonec unavený usnul na záchodě, kde ho personál po zavíračce omylem zamkl. Když se pán ve tři hodiny v noci probudil, stále ještě neměl úplně čistou mysl, a tak ho nenapadlo nic jiného, než se z uzamčeného podniku vysvobodit skokem z okna. Třebaže si jeho nápad získal podporu pokřikujících fanoušků z blízkého klubu, místní policii nenadchl,“ vzpomíná na jeden z rušných večerů v Buffalo Burger Baru jeden z jeho majitelů Michael Schmid. Rozverného hosta nakonec přišel vysvobodit jeden ze zaměstnanců restaurace.

Horští jeleni útočí

Trendem posledních let je návrat k přírodě, ať už jde o poctivé místní suroviny či lokalitu restaurací. Pro některé hosty to ale může být pořádný náraz. Své o tom ví i Pavel Švéda z hotelu Horní pramen ve Špindlerově mlýně. „Nabízíme ubytování přímo u lesa, a někdy se proto stává, že zákazníky večer navštíví jeho obyvatelé. Doslova pod okna nám totiž chodí divocí jeleni, kteří jsou na podzim v říji a při lákání samic dokážou být značně hlasití. Jednou nás vyděšený host informoval, že kolem restaurace určitě obchází medvěd,“ líčí své bizarní zážitky Švéda.

A ty bramborové placky jsou z brambor?

Číšníci, kteří se pohybují po place a hostům jsou tak nejblíže, se mnohdy setkávají s otázkami, které se uvádí do rozpaků. Jedna strávnice se například se vší vážností tázala, zda jsou bramborové placky z brambor, nebo z jiné suroviny.

Jiná dáma si chtěla objednat grilovanou zeleninu, aby pak prohlásila, že lilek, cibuli ani papriku, ze kterých se příloha tradičně připravuje, nejí. „Občas musíme zákazníkům vysvětlit, že jejich přání při nejlepší vůli nemůžeme vyhovět. Říkali jsme to například pánovi, který zatoužil po kuřecí krkovičce,” vybavuje si Martin Mikulášek, vrchní z ostravské restaurace Stračena Pub.