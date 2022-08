Horoskop na tento týden: Ryby získají lásku, Panny peníze. Raci podlehnou svým emocím

Podívejte se, co si hvězdy přichystaly právě pro vás a na co byste tento týden rozhodně neměli zapomenout.

Znamení Vodnář

Pokud chcete stihnout vše tak, jak jste si předsevzali, bude pro vás tento týden pracovně o něco náročnější. Čeká vás diskuze se šéfem, kde si budete muset obhájit svůj názor, to pro vás ale, zdá se, nebude žádný problém. Jste plní energie a odhodlání dokázat vše, o čem jste kdy snili. Jen tak dál, Vodnáři!

Znamení Ryby

V lásce vám teď Vesmír hraje do karet! Pokud už jste dlouho toužili potkat svůj vysněný protějšek, vypadá to, že právě ve druhém srpnovém týdnu by se mohlo konečně zadařit. Nebude to ale tak lehké, ostatně jako všechno, co nakonec stojí za to. Budete muset odhodit své předsudky a myslet hlavně srdcem.

Znamení Beran

Ukáže se, že jste měli celou dobu pravdu, což vás asi nepřekvapí, zahřeje ale na duši. Příště už budete vědět, že se nemusíte bát vyjádřit svůj názor a že má skutečnou váhu. V pracovních vztazích si dejte pozor na nepříjemný konflikt s kolegy. Bude plynout z nedorozumění, ale je třeba o tom mluvit.

Znamení Býk

Nedorozumění, která tento týden vzniknou, by vás mohla trápit ještě dlouho. Vyvarujte se lží a zbytečných hádek, naopak se snažte najít se svými blízkými kompromis. Musíte zapracovat na svém vyjadřování. Lidé neumí číst myšlenky, mluvte narovinu. A to, ačkoliv se toho občas trochu bojíte.

Znamení Blíženci

S partnerem se teď vezete na skvělé vlně! Jakýkoliv společný plán předčí vaše očekávání. Využijte toho a naplánujte si ještě krátký letní oddych s maximálním možným komfortem, na který vám stačí peníze, které do toho můžete investovat. Načerpáte sílu. Vyvarujte se však půjček na dovolenou.

Znamení Rak

Tento týden vás emoce naprosto přemůžou a hrozí s partnerem velký konflikt. Vypadá to, že už máte plné zuby toho, abyste všechno dělali sami a druhý nehnul ani prstem. Když to však budete doma sdělovat za doprovodu křiku a výčitek, nikdo vás nebude brát vážně. Chce to zapracovat na komunikaci a nejít hned do útoku.

Znamení Lev

Udržte si dobrou náladu po celý týden! V práci budete za hvězdy, a ještě zvládnete vyřešit to, co vás dlouho tížilo. Pokud vás v půli týdne překvapí konflikt doma, bude to ukazatel, že máte málo z čeho čerpat a myslíte více na ostatní než na sebe. Vaším úkolem je na tom tento týden pracovat a změnit to.

Znamení Panna

Uvěřte, že to můžete dokázat, a Vesmír vám dopřeje hojnost, o které se vám ani nesnilo! To, co vidíte v ostatních, byste měli říct i sami sobě, ať později nemáte pocit, že vám život utekl mezi prsty a vy jste nestihli nic z toho, co jste si pro sebe přáli. Někdy jsou vaše sny mnohem blíž, než se zdají…

Znamení Váhy

Nikdy není pozdě omluvit se za to, co jste nezvládli nebo v čem jste chybovali. Upřímná slova zmůžou někdy mnohem víc než jen chabé výmluvy, které stejně každý hned prokoukne. Tento týden vás také čeká velmi lukrativní pracovní nabídka, o které budete skutečně uvažovat. Čeho se vlastně obáváte, Váhy?

Znamení Štír

Nevěru druhých odsuzujete, přesto sami sebe toužíte momentálně vrhnout do náručí někoho jiného. Víte moc dobře, že by to neskončilo dobře a doma by se vám pracně budovaný vztah zhroutil jako domeček z karet. Vypovídá to ale něco o vás. Váš vztah není v pořádku, když máte myšlenky na někoho jiného.

Znamení Střelec

Přichází vaše příležitost, jak ukázat, že si to povýšení zasloužíte! Někdo z vašich kolegů se plánuje přesunout do zahraničí, a proto by vám rád přenechal svůj post. Vy však víte, že to bude pro vás znamenat úplně jiný pracovní režim, než jste měli doposud. Zhodnoťte všechna pro a proti. Na rozhodnutí máte čas.

Znamení Kozoroh

Ukáže se, že kolem sebe máte skutečně pevná přátelství, na která můžete být právem hrdí. Nebojte se spolehnout se. Občas máte tendence utápět se v myšlence, že jste na vše sami a nikdo vám nepomůže, pravda je ale trochu někde jinde. Jste to vy, kdo nikoho nežádá a podvědomě všem dokazuje, že zvládne všechno. Tohle není cesta.

Zdroj: elle.com, astrology-zodiac-sign.com

