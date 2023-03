Jak dnes vypadá bond girl Jane Seymour? Sedmdesátku by jí nikdo nehádal

Jane se narodila dne 15. února 1951 jako Joyce Penelope Wilhelmina Frankenberg. S takovým jménem by si ale v šoubyznysu s největší pravděpodobností ani neškrtla, rozhodla se tak pro používání pseudonymu Jane Seymour.

Smutný konec baletní kariéry

Jane, která se stala hereckou hvězdou, měla jako malá zcela jiné plány, snila o kariéře v baletu. Dokonce již začala navštěvovat baletní školu a ve třinácti letech si zatančila na jevišti v londýnském Covent Garden. Její slibnou kariéru ale zhatilo ošklivé zranění. Slavná herečka si tehdy poranila páteř, takže musela s baletem okamžitě skoncovat.

O herectví začala uvažovat až v 18 letech. V té době se do ní zahleděl její první manžel, Michael Attenborough, jejich svazek ale příliš dlouho netrval. Manželský pár se rozvedl po zhruba dvou letech, v roce 1973.

V té době se ale Jane díky roli v nové bondovce stala jednou z nejslavnějších hereček té doby a také jednou z nejžádanějších žen. O nápadníky tedy po rozvodu nouzi neměla. Nakonec zkusila své štěstí znovu s Geoffreyem Planerem, tentokrát ale její manželství nevydrželo ani dva roky, skončilo již za rok.

Do třetice všeho hrozného

Jane Seymour se ale nevzdávala naděje na lásku a do třetice si vzala Davida Flynna, se kterým má dvě děti, dceru Katie a syna Seana. Manželství jim sice vydrželo dlouhých 11 let, její partner ji ale potopil až po krk do dluhů.

Dokonce i po Davidu Flynnovi stále doufala, že jí příští manželství již vydrží až do smrti, a vdala se za Jamese Keache, se kterým měla dvojčata Krise a Johna. Několik let bylo u páru doma vše zalité sluncem, po 20 letech ale opět došlo na rozvod.

Herečka ale nemá o nápadníky nouzi dokonce ani ve svých 72 letech. Vypadá totiž, jako by ji čas nijak neovlivnil. Její skutečný věk by jí hádal opravdu málokdo. Zachovala si totiž nejen mladistvý vzhled, ale i postavu.

