Jak na výběr stolní lampičky?

Na trhu jich je totiž nepřeberné množství a každá z nich se snaží zákazníka zaujmout něčím jiným. Jak se tedy v této džungli vyznat a vybrat si tu pravou stolní lampu, třeba na Alza.cz?

Stolní lampa do každého pokoje

V žádném bytě neexistuje větší místnost, kde by nenašla stolní lampička uplatnění. V ložnici vám lampička na noční stolek umožní čtení před spaním, stejně jako vám v noci poskytne menší a méně agresivní světlo než to hlavní. To samé platí samozřejmě i pro dětskou lampičku v pokoji vašich ratolestí.

Trochu jiný zdroj světla je zase potřeba do pracovny, obývacího pokoje, k počítači nebo na psací stůl. Ať už ale vybíráte starožitnou stolní lampu do tradičního interiéru, USB lampičku k počítači, či designovou stolní lampu, které si všimne každá návštěva, vždy je třeba dbát na to, aby poskytovala to správné světlo. Jen tak se vám nezkazí oči a svého nákupu nebudete litovat.

Podle čeho vybírat lampičku do ložnice?

Zmíněné stolní lampy do ložnice musí dávat světlo v podobě kuželu, přesně dopadajícího na stránky knihy. Lampička na noční stolek by proto měla být dostatečně vysoká a nastavitelná, s otočným svítidlem. Vybrat lze lampičku stojací, stejně jako lampu s klipem, podle toho, jak je ložnice řešená.

Stejně jako jinde je i v ložnici kromě funkčnosti svítidla důležitý i design. V tomto ohledu se fantazii meze nekladou a záleží na vkusu a požadavcích každého zákazníka. Má být základna lampy dřevěná nebo kovová? Nebo se do místnosti bude spíše hodit plast? Má být lampička elegantně černá, v barvě kovu, anebo hrát všemi barvami?

Nikdy také nezaškodí, pokud má lampička k posteli výměnné stínidlo, což umožní alespoň do jisté míry přizpůsobit lampičku ložnici např. po vymalování apod.

Důležité parametry lampiček pro pracovní prostory

Ať již jí budeme říkat kancelářská stolní lampa anebo lampička do pracovny, důležité je, aby byla navržena tak, aby osvětlovala celou plochu pracovního stolu. Současně by ale mělo být směřováno právě na stůl tak, aby nebylo oslňující.

V dnešní době je nezbytnou součástí pracovního stolu také počítač. Ve chvíli, kdy je počítač zapnutý, je ideální natočit stolní lampičku tak, aby svítila zpoza obrazovky, ideálně směrem od člověka. Měla by tak disponovat otočnou hlavou.

Specifika dětských lampiček

Pro dětské lampy platí jistá specifika. Děti samozřejmě ocení nápaditý design odkazující na jejich oblíbené pohádkové hrdiny apod. Ještě důležitější ale je, aby byly opravdu bezpečné. U dětské lampičky by žárovka nikdy neměla přesahovat stínidlo a „vykukovat“ z něj.

I lampička pro děti by měla být nastavitelná tak, aby bylo možné přizpůsobit její výšku výšce dítěte. Stejně tak je třeba, aby měla pohyblivou hlavu, neboť podle konkrétní činnosti, kterou bude dítě vykonávat ji půjde nastavit.

Možnosti moderních stolních lampiček

Při výběru moderních lampiček se lze rozhodovat podle celé řady parametrů. Je na místě zajímat se o to, jakou objímkou dané svítidlo disponuje. Dále je třeba řešit napájení. Jedná se o lampu napájenou ze sítě? USB lampičku? Lampičku na baterky? Má nabíječku?

Mnohé stolní lampy mají i zajímavé doplňkové funkce. Setkat se lze s LED stolní lampou s displejem, stolní lampou se stmívačem, s lupou apod.

Výběr je velice bohatý a možnosti široké. Stačí se podívat na Alzu a výběrem můžete strávit opravdu hodně času!