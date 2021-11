Jak vznikly názvy států: Víte, kde je místo granátových jablek, země kudrnatých mužů a další perličky?

Většina z nás asi někdy slyšela o zemích, jako je Kamerun, u státu Papua-Nová Guiena už to bude horší, ale když pořádně zapátráte v paměti, možná si vzpomenete. Jenže už jen vyvolení a možná ani ti ne, si vzpomenou, že je jejich název odvozený od "krevetí řeky" a "kudrnatých mužů".

Někdy je to jasné, jindy ne

Třeba takové Turecko je "země Turků", to dává smysl. Jenže v jiných případech to zase sedět nemusí. Tak to platí třeba u jedné z největších zemí na světě - Kanady, která znamená v překladu "vesnice".

Jméno kontinentu Austrálie je jako mnoho dalších z řečtiny. Byli to totiž právě obyvatelé této země, kteří přišli s názvem "Terra Australis Incognita", což v překladu znamená něco jako "neznámá jižní země", a to když snili o neznámých pevninách na jižní polokouli.

Mapy ukazují, jak evropské státy získaly jména podle migračních tras osadníků. Třeba Francie má odvozený název od germánského kmene Franků, jenž tam našel útočiště. Když půjdeme trochu na sever, najdeme tam Norsko, které v překladu znamená "cesta na sever" a jde vlastně o odkaz na starodávnou vikingskou trasu.

Afrika a Asie

Asie je největším světadílem na světě, přičemž zabírá hned třetinu plochy veškeré pevniny na světě, navíc je to také kontinent, na kterém žije největší množství lidí. U názvů států se tu pak často odráží její bohatá rozmanitost ve smyslu kultury a historie.

Proto se tady dá najít kupříkladu "země hromového draka", což je Bhútán, "země vycházejícího slunce", což ví snad každý, že je Japonsko, a nebo také "země svobodných", což je zase oblíbená destinace pro letní dovolenou - Thajsko. Pojmenování afrických států zase odkrývá historii domorodých kultur a také kolonizace.

A co Amerika?

Samotný název Amerika se odvozuje od italského mořeplavce Ameriga Vespucciho. Objevení "Nového světa" odstartovalo tragické období válek a také konfliktů o jednotlivá území. Ve Střední Americe a Karibiku objevili španělští dobyvatelé hotové perly.

Víte třeba, jaké země se skrývají pod názvy "země u vody" nebo "místo granátových jablek"? Pokud jste si nyní řekli, že je to Nikaragua a Grenada, pak si můžete pogratulovat, protože víte něco, co většina lidí okolo vás ne.

Podobně popisné jsou ale i další názvy řady jihoamerických zemí. Třeba Argentina je v překladu "země podél stříbřité řeky", případně Venezuela jsou vlastně "malé Benátky".

