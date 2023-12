Jako z hororu: Lidi vyděsil zelený sliz valící se z kanálů. Tipovali mimozemšťany i vládní spiknutí

Jak víme, Amerika je zkrátka „země neomezených možností“, a to – jak se zdá – opravdu ve všech směrech. Nedávno se o tom znovu přesvědčili obyvatelé New Yorku, kde začala vytékat z kanálů děsuplná zelená tekutina a kolemjdoucí neměli nejmenší tušení, o co se jedná. O zvláštní události se téměř okamžitě rozeběhla živá diskuse na platformě X, tedy na Twitteru, přidržíme-li se tradičnějšího, i když dnes již překonaného názvu. Během několika hodin se k tématu objevilo na čtyři a půl milionu komentářů, většinou psaných ve vtipu.

Zatímco někteří diskutující přirovnávali přiložený snímek k záběru z hororu a zvažovali, zda skutečně nemůže jít o součást natáčení nějakého filmu, jiní se přikláněli k myšlence o návštěvě z vesmíru. Další, jak už to mají lidé ve zvyku, začali vládu a ilumináty podezírat z cílené likvidace lidstva a jiní ve vtipu sháněli kontakt na krotitele duchů.

So there’s literal green sludge bubbling up from the ground next to World Trade Center right now pic.twitter.com/VF7mErx0PH