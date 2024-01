Jednotlivá znamení zvěrokruhu dávají lidem zvláštní schopnosti. Tuší to ale jen málokdo

S trochou nadsázky se dá říct, že superhrdinové jsou všude kolem nás. Tak jednoduché to ale není, superschopnosti je třeba správně využívat a hlavně vůbec vědět, že je máte. A pozor, není to o tom, že by snad někdo dokázal zvednout skříň silou vůle a pomoci si tak při stěhování nebo udělat ze soka v lásce žabáka.

„Řeč je o schopnostech, které vycházejí z povahy člověka, tam znamení zvěrokruhu, ve kterém se narodil, dokáže mnohé ovlivnit. Každý s tím ale musí umět pracovat, rozvíjet schopnost i sebe sama,“ vysvětluje pro Čtidoma.cz astroložka Helena Válková.

Beran

Není náhoda, že dokážete využít příležitosti, které vám život nabízí. Je to tím, že zvládáte být ve správný čas na správném místě, což vám dalo do vínku znamení Berana. Jestli jste to dosud přisuzovali šťastné karmě a náhodě, vězte, že máte dar. Když ho dokážete rozvinout, otevřou se před vámi netušené možnosti.

Lev

Je dobré vědět, kdy mlčet a kdy se naopak ptát. A hlavně jak pokládat ty správné otázky. Lvi to v sobě mají, jen málokdy je uvidíte, že tápou nebo nevědí, co říct nebo jak se chovat. Jsou suverénní, sebejistí a jdou si za tím, co chtějí. To ale samozřejmě chce vědět, na koho se obrátit a s kým být zadobře. Člověk narozený ve znamení Lva to zvládá.

Váhy

O lidech narozených ve znamení Vah se říká, že jsou stoprocentně čitelní a jejich okolí dopředu ví, co udělají. Možná to tak je, ale milé Váhy, mějte na paměti, že vy dokážete v lidech číst ještě lépe než oni ve vás. Využijte toho ve svůj prospěch a nedejte nikomu šanci, aby se vám „hrabal v hlavě“. Když budete první, snadno je od toho odradíte.

Štír

Máte velké štěstí, na poli lásky jste za přeborníky. Je to tím, že se dokážete vcítit do pocitů druhého daleko víc než jiní lidé. Umíte odhadnout, kdy říkat něžná slůvka plná citů a kdy se naopak třeba pohoršit nad tím, jaký byl „její ex parchant“. Dá se říct, že jste mistry manipulace, a když máte chuť na romantiku, svůj protějšek k tomu bez problémů přesvědčíte.

Kozoroh

Jste mistři změn. Přesně víte, kdy je správný čas vydat se jiným směrem, i kdyby se ten současný jevil jako téměř dokonalý. Tušíte, že když právě nyní odbočíte, bude to ještě lepší. Vaše okolí si často klepe na hlavu, co že zase vyvádíte. Vy se však můžete jen usmívat, protože zatímco oni žijí v blažené nevědomosti, vy děláte naprosto správnou věc.

Ryby

Znáte věty o tom, že to či ono je „další střípek do mozaiky“ apod.? To vás vůbec nemusí zajímat, vy si žádné střípky skládat nepotřebujete. Vždycky totiž vidíte věci jako celek, s dostatečným nadhledem a přehledem. Díky tomu se také dokážete mnohem snáze rozhodovat, protože se vám neukazují jen kousky jako ostatním lidem.

Střelec

Nenechte se otrávit! Lidé se často pozastavují nad tím, že máte dobrou náladu a optimismus i v dobách, které jsou těžké nebo kdy se to příliš nehodí. Nenechte se však odradit, právě v tom je vaše síla, umíte se nejen přes věci přenést, ale také z nich vytěžit maximum. A je úplně jedno, že je ostatní vnímají třeba jako negativní a depresivní. Vás posunují vpřed.

Býk

Je neuvěřitelné vás pozorovat, jak se pohybujete s grácií a správně odhadnete, která hranice se nemá překročit za žádnou cenu a kdy se máte zastavit. Díky tomu se vyhýbáte problémům a vaše okolí vás má za taktního člověka. Muži Býci mohou být označováni jako praví gentlemani.

Blíženci

Když dojde na konflikt, většinou odcházíte jako vítěz. Přesně totiž víte, jaká slova volit a jak z problémů vybruslit v podstatě dřív, než vypuknou v něco vážného. I proto je škoda, že si vás nezvou například na mírová jednání, dokázali byste zřejmě velké věci. Měli byste volit takovou práci, ve které je řeč ku prospěchu, posunete se rychle nahoru.

Panna

Kdokoli by měl chtít být po vašem boku, když jde do tuhého. Zvládáte totiž dopředu vidět situace, které jsou potenciálně nebezpečné, a díky tomu se jim vyhnete včas. Nenechte se proto nikým manipulovat, ostatní nevědí, jaká cesta je bezproblémová. Směřujte tam, kam vás to táhne, tak je to totiž správné.

Rak

Kolikrát v životě už se vám stalo, že jste o události věděli dřív, než se stala? Asi docela často. Je to logické, Raci mají schopnost vidět budoucnost. Třeba jen v záblescích, krátkých, zdánlivě nejasných momentech, které se však při hlubším zamyšlení promění v něco, co může vás i vaše okolí doslova šokovat.

Vodnář

Čtení myšlenek je jen pro „šílené“ kartářky a filmy režisérů s bujnou fantazií? Zdánlivě možná ano, ale zkuste se zamyslet, kolikrát jste se přistihli při tom, že tušíte, na co váš protějšek myslí? Nějak vám to prostě „docvaklo“, netušíte jak, ale stává se to. Zkuste s touto schopností dál pracovat, budete překvapeni, kam až můžete dojít.

Zdroj: autorský článek, garant textu: astroložka Helena Válková

