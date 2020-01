Jeskyně, kde se v klidu nikdo nevyspí. Do Obraznice se jezdí za strachem

Jeskyně, která je ukrytá na Kokořínsku, asi 1 km severozápadně od Mšena, nese název Obraznice nebo také Máří Magdalény. Jeskyně je opletena historkami, podle nichž se v ní nikdo v klidu nevyspí a leckdo z ní utíká do hlubokého lesa. Jestli je to pravda, samozřejmě nevíme, ale na druhou stranu už ta myšlenka se dokáže vrýt do hlavy tak, že jen usnout je dozajista na místě velice složité.