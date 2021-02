Jste rodiče vlastního dítěte? Záměna novorozenců po porodu se v Česku stala hned několikrát

Pravděpodobně mediálně nejznámější je případ z Třebíče z roku 2006, kdy se rodiče po roce díky testům DNA dozvěděli, že v porodnici dostali cizí holčičku. “Hned na začátku nám bylo divné, že má naše dcera po porodu přes tři kila a následně měla jenom 2,65, ale díky štěstí a euforii nás ani nenapadlo, že se něco takového může stát,” referovali rodiče do médií v roce 2006.

Šokující příběh z Třebíče nakonec dopadl dobře. Rodiny dostaly od nemocnice odškodné 3,2 milionů korun a nadále jsou obě rodiny v těsném přátelství. Duševní újma obou matek a otců je však nehodnotitelná. Byl to však opravdu ojedinělý případ, nebo známe podobný příběh i z jiné české nemocnice?

Chyba v Brně

O tom, že záměna dítěte se nestává každý den, je jasné, ale najdou se případy, kdy se něco podobného opravdu stalo. Důkazem je záměna, která neměla velkou mediální pozornost jako případ z Třebíče. Zdravotní sestra dala čerstvě narozené děťátko do špatně označené postýlky a ve stejný moment si matky novorozenců vyměnily své identifikační štítky. Souhra špatné náhody způsobila fatální problém.

Velký mediální humbuk nenastal také proto, že se na výměnu přišlo ještě během pobytu matek v porodnici. Dětem se pro jistotu udělaly testy DNA, díky kterým se nesrovnalost dala do pořádku.

Jinde ve světě?

Podobný případ jako před lety v Třebíči se odehrál také ve Francii, kde si rodiny ponechaly svoje nebiologické děti v péči a získaly mnohem větší odstupné než v České republice. Nedávný případ se také objevil v Číně, kde se k odhalení dospělo až po 28 letech díky vážnému úrazu tohoto v té době už dospělého muže. Pravdu odhalila až plánovaná transplantace, kdy matka nebyla vhodným dárcem, což z biologického hlediska nedávalo smysl.

Mnohem více šokující je pohled do minulosti. Vzhledem k tomu, že do devadesátých let bylo téměř nemožné ověřit biologickou identitu skrze testy DNA, je velmi pravděpodobné, že existují případy z porodnic u nás i ve světě, kde k záměně došlo, ale nikdy se na ni nepřišlo. Donutí vás seriál Kukačky vyzkoušet shodu DNA se svými rodiči?

