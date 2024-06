Kat Čechů Himmler pronajal zámek na sto let pro výcvik a okultní rituály členů SS. Děly se tam hrozné věci

V třicátých letech minulého století hledal Heinrich Himmler něco velkolepého. Sídlo, ve kterém by zřídil výcvikovou školu pro členy SS. Nejprve toužil po zámku u města Schieder-Schwalenberg v Severním Porýní-Vestfálsku, pronájem ale nevyšel. Usadil se tedy o šedesát kilometrů dál na hradě Wewelsburg. Jenže to, co začalo jako akademie SS, se rychle proměnilo v něco mnohem bizarnějšího a zlověstnějšího.

Vymývání mozků a výuka pseudověd

Renesanční zámek ze 17. století byl přesně tím, co nacista hledal. „Majitelé nadšení nebyli, ale Himmler měl své přesvědčovací metody. Pronajali mu pevnost na sto let. Byl nadšený, silné kamenné zdi v trojúhelníkovém půdorysu se perfektně hodily k jeho zvráceným ideologicko-politickým školením. Jinými slovy, hrad měl sloužit k vymývání mozků nových rekrutů, aby věřili stejnému mysticismu, pseudovědě a rasismu, kterým věřil vůdce SS,“ vysvětloval Moravec.

Himmler věřil, že studium rané německé historie, genealogie a folklóru je klíčem k prokázání nacistické rasové nadřazenosti. Podle nacistů byli Árijci předurčení k tomu, aby vládli všem ostatním. „Byla postavena řada studoven obložených dubem, které nesly jména různých králů z německé historie, stejně jako jméno krále Artuše, což byla další z Himmlerových obsesí. Stejně jako Kryštof Kolumbus. Dále byla postavena nová strážnice, most, pokoje pro hosty, jídelna, posluchárna i archiv s fotolaboratoří.“

Děsivé plány šíleného nacisty

Středobodem přestavby byla severní věž zámku. Začala stavba dvou zdobených místností. „První byla ‚Obergruppenführersaal‘ – Síň generála SS s nacistickým znakem černého slunce zasazeným v podlaze. Znak obklopovalo 12 sloupů, které představovaly jak vůdce, tak 12 rytířů kulatého stolu. A za druhé byla bývalá cisterna v suterénu věže přeměněna na klenbu obsahující mechanismus pro věčný plamen uprostřed místnosti obklopené 12 podstavci. Nikdo neví, k čemu měly podstavce sloužit, protože místnost nebyla nikdy dokončena,“ řekl Moravec.

Himmler také počítal s obrovským komplexem budov, zámek měl být uprostřed. Místo s honosným názvem „Střed světa“ mělo sdružovat nacisty vládnoucí světu po vyhrané druhé světové válce. „Měli se zde scházet vysoce postavení ‚rytíři‘ SS k provádění okultních rituálů. Také tu měly být pohřbívány ostatky padlých důstojníků SS. Ta představa je opravdu hrůzná a nedivím se, že mnoho lidí místo považuje za prokleté a nechtějí se k němu přiblížit.“

Kdyby se Himmlerův plán uskutečnil, nedaleká vesnice Wewelsburg by zmizela. „Na jejím místě by vznikla řada budov, několik parků, dálnice, přehrada s připojenou elektrárnou, a dokonce i letiště. Byl to nesmírně ambiciózní plán, jehož dokončení by trvalo 20 let. Na komplex bylo vyčleněno 250 milionů říšských marek.“

Využití otrocké práce

Naprostá většina stavebních prací prováděných na pevnosti byla vykonána otrockou prací. Původně byli dělníci dopravováni z koncentračního tábora Sachsenhausen. „V roce 1940 byl ale tábor zřízen přímo ve Wewelsburgu. Spousta lidí zde našla smrt. Dřeli v nelidských podmínkách a měli zhmotnit Himmlerův šílený sen.“

Niederhagen byl nejmenší tábor v nacistické říši. Byli zde sovětští váleční zajatci, zajatí zahraniční dělníci a největší koncentrace uvězněných svědků Jehovových ve vězeňském systému vůbec. „Z 3 900 lidí, kteří prošli branami Niederhagenu, 1 285 zemřelo na tyfus a dalších 56 bylo popraveno. Tábor byl rozpuštěn v roce 1943 a zbývající vězni byli posláni do nedalekého Buchenwaldu. Povídá se, že duše mrtvých zde stále straší,“ dodal Dalibor Moravec.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Starověká neprůstřelná vesta vojáka chránila 11 hodin. Simulace ukázala důvody.