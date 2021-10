Když vám není lhostejný osud planety, musíte proto něco udělat

Vize je smělá, ale manželé Tannerovi jsou odhodlaní a chtějí zdigitalizovat celý svět. Mají zcela jasnou představu, jakým způsobem budou realizovat svůj ambiciózní projekt. Vzdělávací modul je již navržen pro všechny věkové kategorie a společným cílem je přiblížit možnosti a výhody využívání digitálních měn. V těchto dnech například připravují animovaný seriál, který je nedílnou součástí komplexního projektu. „Hlavními postavami budou zakladatelé Platon Life. Vše bude podáno jednoduchou edukativní formou, takže se máte na co těšit,“ říká Marko Úradník, marketingový ředitel Platon Life.

Přesah společnosti Platon Life je mnohem významnější, zakladatelům totiž není lhostejná budoucnost dětí v zemích třetího světa. O tom, že to myslí vážně, svědčí jejich zapojení do celé palety charitativních aktivit, ale jedna přeci jen vyčnívá. „Aktuálně jsme v procesu jednání s výchovně-vzdělávací nadací Scholas Occurrentes, kterou podporuje i papež František. Organizace zajišťuje kvalitní vzdělávání a podporu hodnot prostřednictvím odpovídajících aktivit a sportu u dětí a mladých lidí po celém světě,“ prozrazuje Julia Tanner. Volba je to rozhodně uvážená, vždyť po založení se tato vatikánská nadace zapojila do více než 400 tisíc vzdělávacích institucí ve 190 zemích. Jejich výchovné úsilí spočívá v péči o společné dobro prostřednictvím vzdělávání, umění a sportu.

Spojení se s touto nadací předcházela návštěva Vatikánu a setkání s papežem Františkem. Julia a Daniel Tannerovi představili v rámci audience Svatému Otci svůj projekt vzdělávání v oblasti financí a digitálních měn a také finanční gramotnosti, který bude zdarma k dispozici pro všechny bez rozdílů. „Chceme to posunout na vyšší úroveň vzdělávání,“ říká odhodlaná Julia Tanner, která se významně podílí na komplexním projektu, sestávajícího se z několika specificky zaměřených kapitol a ještě doplňuje: „V současné době vytváříme vzdělávací videa o použitelnosti našeho ekosystému, a to od založení peněženky až po nakupování voucherů.“

