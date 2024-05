Když ve Zlíně vybuchovala auta a miliony se nosily v igelitkách: Takový byl příběh LTO

Podnikatel Miroslav Kovařík bydlel v jednom ze zlínských sídlišť a nikdy nedělal svým vzhledem dojem movitého člověka. Snad mohlo něco napovědět jeho BMW, ke kterému ten den přistoupil. Usedl na místo řidiče, ale než stačil zasunout klíč do zapalování, ozval se obrovský výbuch. Z těla Miroslava Kovaříka zbyla pouze ruka, ze které získali vyšetřovatelé DNA, aby potvrdili jeho identitu. Vše bylo o to hrůznější, když se zjistilo, že na místě byla také Kovaříkova malá dcerka, která právě kráčela vstříc tátově autu. Naštěstí zůstala bez zranění.

Tušení spojitosti

Další vražda se stala opět v květnu 1995, asi týden po vraždě Kovaříka. V Uherském Hradišti byl zastřelen ve svém domě František Blažíček. Obě tragédie spojovala jedna věc – oběti byly zapleteny do obchodu s lehkými topnými oleji. „To, co se stalo ve Zlíně, je klasickým příkladem organizovaného zločinu, jde o vyřizování účtů mezi podnikateli, jejichž obchody se pohybují na hraně, nebo jsou přímo kriminální,“ bylo prohlášení policie bezprostředně po vraždě Kovaříka.

Princip podvodu

Rokem 1995 pro kriminalisty začala kauza, která nakonec přerostla do obludných rozměrů. Prvním případem byla vražda Lubomíra Holého, která se stala na začátku roku, nejvíc děsivé byly však právě výbuchy ve Zlíně. Kriminalista Karel Tichý založil speciální tým, který spolupracoval s celníky, a společně začali krůček po krůčku rozplétat masivní komplot, o kterém všichni věděli, ale svorně dělali, že neexistuje. Princip celého podvodu tkvěl v tom, že se jeden produkt nazýval dvěma jmény, stačilo zaměnit název lehký topný olej za naftu. Na LTO byla ze zákona nulová daň, obchodníci tak měli čistý nezdaněný zisk. Například zmíněný zavražděný Lubomír Holý si takto denně vydělal přes 20 milionů korun, a to byl prý jen „malou rybou“. Mnoho tehdejších podnikatelů s LTO bylo spojeno s družstvem Slušovice, které vedl František Čuba. Ti, kteří zde pracovali, měli pak v byznysu výrazný náskok.

Pivo za tisícovku

Kriminalistům se nedařilo objasnit výbuchy ve Zlíně ani vraždu Holého. A další přibývaly, mizeli podnikatelé i bílí koně. Někteří o sobě dali vědět a česká justice je dodatečně potrestala, jiní se stále schovávají, zbylí jsou nejspíš mrtví. Novinářka Jana Lorencová ve svém dokumentu Krvavé oleje napočítala 12 mrtvých. Jednou z nejhorších vražd byla likvidace bílého koně Marka Lehkého. Žil velmi bohémským životem, ověšoval se zlatem.

Koluje historka, jak pozval kamarády na bečku piva do hotelu. Číšník nosil z jednoho hotelu pivo do druhého (nejspíš mu v tom prvním nechutnalo). Za jeden půllitr inkasoval tisíc korun. Lehký se dostal do dluhů, posílal prázdné cisterny a bral za ně peníze. Jednou se stalo, že ho dokonce unesli. Jeho kamarád a zároveň tajná spojka a vymahač Jiří Večeř jej osvobodil. Byl to však nakonec on, kdo jej vylákal na schůzku, kde byl Lehký svázán do kozelce a na břehu řeky Moravy odpálen. Před smrtí musel prožívat hrozná muka. Kriminalista Miroslav Vlček, který tento případ vyšetřoval, se zmínil, že veškeré ochlupení na těle oběti bylo čistě bílé, přestože Lehký byl hnědovlasý.

Nečekaný korunní svědek

Průlom v případu nastal, když se policii přihlásil právě Jiří Večeř. Ten se původně skrýval v zahraničí, vrátil se ale zpět do Čech, a jelikož měl strach o život, začal vypovídat. Stal se z něj korunní svědek v celé kauze. Večeř se přiznal k organizaci vražd Lubomíra Holého a Marka Lehkého, jako organizátory označil vlivné podnikatele Vratislava Kutala a Milana Šišmu, kteří měli firmy po celé republice. Oba se nakonec povedlo usvědčit, byl to však náročný proces například proto, že Kutal byl bývalý policista a znal postupy kriminalistů.

Kdo stál v pozadí

Do vězení se dostali všichni obvinění, zbývalo vyřešit další neobjasněná úmrtí. Křiklavá vražda pana Kovaříka a zastřelení pana Blažíčka se nepodařily nikdy objasnit a staly se pomníčkem, několikrát byl v této souvislosti obviněn právě Večeř, ale nakonec byl zproštěn viny. Nikdy se také nepodařilo odhalit pozadí celé kauzy, kdo skutečně za vším stál. Museli to být tehdy vrcholní politici, kteří se vše dozvěděli, ale celý podvod nechali běžet dalších šest let. Kriminalista Tichý řekl, že jej nejvíc zasáhlo, když tehdejší premiér Václav Klaus řekl, že nezná pojem špinavé peníze. Lze se domnívat, že celý koncept byl původně vymyšlen ruskou mafií, která si jej poprvé vyzkoušela v Maďarsku, kde bylo také zavražděno v souvislosti s LTO mnoho lidí a někteří se do teď pohřešují.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Dvojí život nevyléčitelně nemocného Pavla Kříže: V Kanadě bychom ho ani nepoznali