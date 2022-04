Konec britské monarchie? Nostradamus ho předpověděl s děsivými detaily

Nostradamus předpověděl, že monarchie skončí smrtí královny, a přidal další podivuhovné drobnosti, které by mohly složit celou mozaiku. Ve 8. centurii, 97. čtyřverší věštec hovoří o "předání moci" a "konci růstu království". Tvrdí, že se tak stane v době, kdy budou tři děti, z nichž jedno se narodilo sedm dní po konci války, plnoleté.

Mohlo by to vážně odpovídat?

Těmito třemi dětmi mohou být princ William, princ Henry a princezna Beatrice. A William se ve skutečnosti opravdu narodil sedm dní po skončení války o Falklandy.

Podle konspiračních teoretiků je to naprosto jasné a konec monarchie se blíží. Do karet jim nahrála i nedávna prohlášení prince Harryho a Meghan u Oprah Winfrey, které ukázaly na to, co se za zdmi paláce může skutečně dít.

Až překvapivě přesné předpovědi

Přitom předpovědi francouzského lékaře a věštce, který žil v 16. století, se v minulosti už mnohokrát potvrdily. Podle jeho následovníků, kteří se shlukují například na foru Above Top Secret, varoval před vzestupem Adolfa Hitlera i vypuknutím druhé světové války. Měl správně předpovědět třeba i velký požár Londýna v roce 1666.

Asi nejslavnějším a také nejpřesnějším proroctvím je však to, které hovoří o smrti krále Jindřicha II. Konkrétně jde o pětatřicáté čtyřverší z první stovky veršů, kde se píše o souboji dvou lvů, ve kterém mladší vypíchne starému oko a ten zemře ve strašlivých bolestech. A Jindřich II. opravdu zemřel na následky zranění oka, které mu v Paříži kopím probodl hrabě Montgomery během turnajového klání.

Jsou spisy využívány jen ke klamání?

Pokud by se Nostradamova předpověď ohledně britské monarchie vyplnila, nejdéle čekající následník trůnu v britské historii princ Charles by se tak logicky nedočkal nikdy. Dalším v řadě je od svých tří let, dnes je mu 72.

Skeptici však tvrdí, že zmíněné pasáže jsou až příliš vágní, než aby mohly být považovány za předpověď budoucnosti. „Nostradamovy spisy jsou často využívány ke klamání lidí. Nejednoznačné překlady, spisy o falešných zprávách, fikce, prolomení neexistujících kódů a tak dále. To vše jeho dílům přikládá mnohem více, než doopravdy jsou,“ myslí si vědec a spisovatel Brian Dunning. Tak uvidíme...

Zdroje: Daily Star, presnycas

