Konec Discolandu: Vražda Jonákovy manželky ukázala, komu skutečně patřila gangsterská diskotéka

„To byl takový zámeček podsvětí…“ Takto popsal Roman Skamene noční podnik Discoland Sylvie, jak ho vnímal on sám. Jméno Sylvie dostal podnik podle první Jonákovy dcery, podle druhé dcery Veroniky pojmenoval Jonák erotický klub, který se nacházel v podzemní části Discolandu. Fascinující bylo, že tento podnik kombinoval vše – byl diskotékou, strip klubem, ale i nevěstincem. Jelikož se Jonák inspiroval u pařížského Moulin Rouge, byl v jeho klubu také had a krokodýl. Po ulicích Prahy se zase Ivan Jonák producíroval se svým medvědem. Discoland fungoval nonstop, zavřeno bylo, až když podnik zavřel nadobro. Jeho konec se nachýlil osudového roku 1994.

Střelba v Petrovicích

Petrovice jsou okrajová pražská čtvrť, zaplněná více méně paneláky. Právě zde došlo 7. dubna 1994 k vraždě ženy, která pracovala ve stánku se zeleninou, jenž se nacházel uprostřed sídliště. Něco po jedné hodině přistoupila ke stánku skupina kluků. Jeden se odvážil a šel přímo k prodavačce. Po krátké slovní rozepři jej odstrčila. Romský mladík se však nedal a z igelitky vytáhl pistoli s dlouhým tlumičem.

Výstřel nebyl slyšet, přesto událost sledovalo několik lidí, kteří se postarali o paniku. Skupina chlapců se rozprchla, po příjezdu kriminalistů na ně byl nasazen vrtulník. Nesmíme si ale nic malovat, policie tehdy nedisponovala termovizí, takže hledání pachatelů bylo neúspěšné. Žena byla střelena do obličeje a přes množství krve nebylo možno provést identifikaci. Později bylo zjištěno, že se jedná o Ludviku Jonákovou.

Když vraždí nešikové

Kriminalistům se podařilo vraždu objasnit, šli na to „od lesa“. Bylo jim jasné, že smrt souvisí s Discolandem. Operativním šetřením se jim podařilo zjistit, že krom Jonákové měl být zavražděn také její milenec, se kterým prchla. Ten byl původně vyhazovačem v Discolandu. Objasňováním pokusu zlikvidovat jeho samého se policie dostala na stopu vrahů Ludviky Jonákové. Vyslechli si bizarní svědectví o přípravě zločinu.

Čin si měl objednat Ivan Jonák u vyhazovače Josefa Vrabce, který se přejmenoval na Alexe Abadona. Ten objednávku předal dál, našli se vykonavatelé a vše bylo připraveno. V prvním nájemném vrahovi se nejspíš ozvalo svědomí, jeho kumpáni už stáli s autem v Petrovicích a pozorovali stánek, ale nakonec nevystřelili. Napodruhé je doprovázel Josef Tokár, který měl čin vykonat. Zbraň držel v ruce poprvé v životě. Když si ji zkoušel u mostu, spadla mu do bláta. Akce se pozdržela i z důvodu, že pachatelé potřebovali zbraň v něčem ke stánku přinést. Jiný člen party tedy obstaral igelitovou tašku, ovšem průhlednou. Přes všechny peripetie se nakonec na místo činu dostali a hrůzná poprava byla vykonána.

Temnota za neonovým světlem

Zbývá zodpovědět zásadní otázku, a to proč se to všechno dělo. Důvodem byly majetkové spory o Discoland. Vlastnictví zábavního podniku bylo rozděleno mezi tři osoby – manželé Jonákovi vlastnili společně šedesát procent podniku, zbytek byl v rukou Helmuta Hugera z Německa. Jonákovi ale vlastnili každý polovinu svého podílu, takže aby s ním mohli nakládat, museli se vždy dohodnout. Spory v manželství Jonákových se tak nutně podepisovaly i na chodu podniku. Jonák sám o sobě tvrdil, že měl několik tisíc žen. Nevázaný intimní život obou manželů nakonec vedl k úplnému rozpadu vztahu a rozvodu.

Tehdy skutečně zřetelně Jonák pocítil, že může nastat jeho pád. Podnik byl totiž napsán na Ludviku, Jonák nedokončil učiliště, oficiálně měl tak pouze základní školu a nemohl podnikat. Soud nakonec shledal Jonáka vinným. Za vraždu manželky a přípravu vraždy jejího milence si Jonák odseděl 18 let. Dle svých slov mohl požádat o podmínečné propuštění v polovině trestu, součástí toho je však projevení lítosti nad činem. Ivan Jonák do konce svého života tvrdil, že je nevinný.

Rodiště Berdychova gangu

V útrobách pražského kabaretu Sylvie se protínaly různé světy, střetávali se zde lidé, kteří by si již dnes u jednoho stolu sednout nemohli. Tady popíjeli mafiáni s politiky a vlivnými podnikateli. Podnik lákal nejen cizojazyčné mafie, ale pokoušeli se jej zmocnit také Jonákovi zdánliví přátelé. Jaromír Prokop pracoval pro Ivana Jonáka, dle jeho slov se Prokop dokonce jednou jmenoval sám do pozice ředitele. Měl nejdříve přemlouvat Jonáka, ať zabije Hugera, a nabízet mu, že se o to postará. Když to Jonák odmítl, měl jít se stejnou nabídkou k Hugerovi. Ten měl údajně nabídku přijmout a na Jonáka byl spáchán atentát pár dní poté, co byla zavražděna jeho žena.

Střelec mu prostřelil líc a ustřelil špičku jazyka. Jonák si dal jazyk do kapsy od svého bílého saka (kterých měl asi deset) a odjel do nemocnice. Jindy zase vybuchla bomba, kterou někdo nastražil pod jeden z jeho vozů. Jonák v médiích ze všech útoků obviňoval právě Hugera. Jaromír Prokop společně s vyhazovačem Davidem Berdychem využili znalosti návštěvníků Jonákovy diskotéky a jejich slabých míst. Byli svědky mnoha nekalých dohod, které se zde uskutečnily. Vytvořili si gang, který vydíral podnikatele, speciálně ty, kteří své jmění nenabyli zrovna poctivě. Prokop poté utekl do zahraničí, spravedlnost si jej našla i v Americe a v roce 2022 dostal deset let za loupežná přepadení. Tímto verdiktem byla uzavřena kauza kolem Discolandu, peníze, které nakradl Berdychův gang, se nikdy nenašly.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Hollywoodský herec Karel Roden hostí na svém zámku stovky lidí. Proč se pustil do pěstování borůvek?