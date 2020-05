Konečně můžeme s dětmi do ZOO. Výběr je pestrý, máme i speciální na chov papoušků a krokodýlů

Zoo Liberec: pod Ještědem navštivte vzácné bílé tygry

Co unikátního zde můžou děti vidět nebo zažít? Nejstarší zoologická zahrada na území bývalého Československa je samozřejmě známá chovem bílé formy tygra indického. Mezi další vzácné chované druhy v liberecké zoo patří panda červená, slon indický, sob lesní, mnoho druhů opů, surikata, krajta mřížkovaná i čtyři největší druhy evropských sov.

Cena vstupného: dospělý 150 Kč, děti do 15 let 110 Kč, slevy pro seniory, rodinná vstupenka 2+2 490 Kč, více informací zde.

Jak se tam dostat: Pokud pojedete autem, můžete zaparkovat přímo u areálu ZOO za 50 Kč na 6 hodin. Hromadnou dopravu se do Liberce dostanete nejlépe autobusy FlixBus, vystoupíte na zastávce Fügnerova a za 8 minut dojedete tramvají číslo 2 nebo 3 do cílové stanice MHD – zastávka ZOO Lidové sady.

Něco navíc: Výlet se dá spojit s návštěvou moderního centra vědy a techniky iQLANDIA v Liberci. Součástí je i vědecko-zábavní centrum pro nejmenší děti, planetárium, stejně tak chytrá dílna, kde jsou pořádány zájmové kurzy jako třeba 3D tisk nebo výroba ze dřeva. Alternativou je výšlap na Ještěd nebo návštěva aquaparku Babylon, pokud bude už otevřen.

Papouščí zoo Bošovice: jediná taková v Evropě

Co unikátního zde můžou děti vidět nebo zažít? Je jasné, že tahle zoologická zahrada je skvělým zážitkem pro všechny milovníky papoušků. V Bošovicích kousek od Brna najdete přes dvě stovky pestrobarevných papoušků ve více jak 50 druzích.

Cena vstupného: dospělý 120 Kč, děti do 15 let 60 Kč, rodinné vstupné 2+2 330 Kč, více informací zde.

Jak se tam dostat: Do Bošovic je nejlepší vyrazit vlastním autem, z Brna se tam dostanete během půl hodinky. Pokud pojedete hromadnou dopravou z Brna, budete muset přestoupit v Sokolnici na autobus. Cesta hromadnou dopravou je ale jen o 10 minut delší.

Něco navíc: V nedalekých Hustopečích můžete vyrazit na výšlap na rozhlednu uprostřed mandlových sadů, ze které dohlédnete až na Pálavské vrchy. Nejkrásnější pohled z jejího vrchu se nabízí v dubnu a květnu, kdy pod ní rozkvétá růžová záplava mandloňových květů. Na rozhlednu vede z Hustopečí naučná stezka.

Zoopark Chomutov: pro akční děti, které se potřebují vyblbnout

Co unikátního zde můžou děti vidět nebo zažít? Podkrušnohorský zoopark je největší ZOO v České republice, alespoň co se rozlohy týče. Má totiž neuvěřitelných 120 ha. Zoopark je také plný dětských hřišť, kde se vaše ratolesti můžou vyblbnout, nachází se tu i lanový park. Cestou se děti mohou zabavit pomocí interaktivních her umístěných po celém parku.

Cena vstupného: dospělý 120 Kč, děti 60 Kč, rodinné vstupné 2+2 290 Kč, 50 Kč Safari express, 80 Kč večerní Safari express (50 Kč děti), více informací zde.

Jak se tam dostat: Do Chomutova se dostanete pohodlně vlakem (vlaková zastávka se nachází 400 metrů od zooparku) nebo také zelenými autobusy FlixBus. U areálu se nachází parkoviště, kde auto můžete celý den nechat za 40 Kč.

Něco navíc: Výlet bez jídla? Na pořádnou baštu si zajděte do Srdcovky Monika, kde najedete velký výběr za přijatelné ceny. Pro náročnější strávníky je pak vhodná restaurace Republika. Dokud restaurace plně neotevřou, můžete se občerstvit na jejich zahrádkách.

Krokodýlí ZOO Protivín: jedinečný zážitek

Co unikátního zde můžou děti vidět nebo zažít? V Protivíně můžete vidět všech 25 druhů krokodýlů. Jako jediná ZOO na světě chová bílé krokodýly – leucistickou formu gaviála sundského. Najdete zde také největšího krokodýla chovaného v Evropě – krokodýla mořského. Odvážnější návštěvníci se mohou vyfotografovat s mláďátky krokodýlů.

Cena vstupného: dospělý 200 Kč, děti do 15 let 150 Kč, rodinné vstupné 2+2 680 Kč, více informací zde.

Jak se tam dostat: Z Prahy je nejvhodnější využít vlastní auto. Hromadnou dopravou se do Protivína dostanete nejlépe vlaky z Českých Budějovic (během půl hodinky) nebo třeba Plzně.

Něco navíc: Návštěvu zoo můžete spojit s výletem do přírody, nabízí se rozhledna Vysoký Kamýk. Z Protivína k ní dojdete snadno po žluté turistické značce, procházka tam ale bude dlouhá přibližně 9 kilometrů, takže si trochu máknete. Pokud máte menší děti, můžete se přiblížit do Albrechtic nad Vltavou a jít po zelené značce cca 3 kilometry.

ZOO Plzeň: na začátku roku se zde narodilo mládě šimpanze

Co unikátního zde můžou děti vidět nebo zažít? Kromě toho, že je zoologická zahrada propojena jako jediná v České republice s botanickou zahradou, za návštěvu stojí i Dinopark, ve kterém najdete na tři desítky modelů dinosaurů. Většina z nich se pohybuje a také vydává různé zvuky. Pro malé děti je to jak kované! A hádejte co? V zoo se na Nový rok narodilo mládě šimpanze, to teprve bude pro vaše děti zážitek.

Cena vstupného: dospělý 170 Kč, děti 120 Kč, rodinné vstupné 2+2 550 Kč, při návštěvě i dinoparku dospělý 280 Kč, děti 190 Kč, více informací zde.

Jak se tam dostat: Do Plzně se nejpohodlněji dostanete vlakem nebo autobusem. Z hlavního vlakového nádraží jede přímá tramvaj číslo 1 na zastávku Lékářská fakulta. Z autobusového nádraží využijte tramvaj číslo 2 s přestupem v Sadu Pětatřicátníků na tramvaj číslo 4 a vystupte na zastávce Zoologická zahrada. Autem dojedete přímo do areálu, parkovné je za 50 Kč.

Něco navíc: Pokud chcete udělat radost své drahé polovičce, můžete ho poslat na prohlídku Plzeňského pivovaru. Prohlídka v Plzni patří mezi celosvětové špičku, trvá 70 minut a stojí 200 Kč. Součástí areálu je i restaurace, kde na tatínka můžete počkat u dobrého jídla.

