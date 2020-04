Konspirační teoretici mají kvůli koronaviru žně: Biologická zbraň nebo loupež v tajné kanadské laboratoři

Pandemie koronaviru má na svědomí, ať už přímo nebo nepřímo, více než 200 tisíc lidských životů po celém světě. Má se za to, že virus se přenesl ze zvířete, patrně z netopýrů, na člověka. I tato nová nemoc však dává prostor různým konspiračním teoretikům, kteří jsou přesvědčeni, že to, co se momentálně děje, není rozhodně náhoda. Podívejme se na tři nejčastější teorie, které však doposud nikdo nepotvrdil, ale spousta lidí jim věří.