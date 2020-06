Kosmetická firma zaplatí téměř pět miliard korun za pětinový podíl ve firmě Kim Kardashian

Cena značky je odhadována na jednu miliardu dolarů. V lednu Coty koupila za 600 milionů dolarů 51procentní podíl ve značce Kylie Cosmetics, kterou vybudovala Kylie Jenner, nejmladší z rodiny Kardashianových a nevlastní sestra Kardashian West.

Dluhy v řádech miliard dolarů

Společnost Coty se kvůli poklesu prodeje vlivem pandemie choroby covid-19 potýká s dluhem v řádu miliard dolarů. Sází na partnerství se značkami celebrit, které mají velký vliv na sociálních sítích. Kosmetická společnost má zato, že se tak její produkty lépe dostanou k mladším zákazníkům, k takzvaným mileniálům.

Kardashian West svou značku spustila v roce 2017, dva roky poté, co do světa kosmetiky úspěšně vstoupila její nevlastní sestra. Jako součást dohody, která by měla být finálně uzavřena ve třetím čtvrtletí finančního roku 2021, by měla Coty pro značku KKW vyvíjet produkty pro péči o pleť, vlasy a nehty.

