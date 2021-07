Kratochvíle miliardářů: Vana za desítky milionů, kadeřník za statisíce i vlastní ostrovy. Vrcholem je auto saúdského prince

Samozřejmě ne každý bohatý člověk se "zbavuje" svých financí neuváženě. Existuje celá řada lidí, kteří umí naložit se svým bohatstvím zodpovědně, jako například notoricky známý filantrop Warren Buffett. Stále však existují milionáři a miliardáři – a také lidé, kteří nepatří ani do jedné z těchto skupin – kteří utrácí své peníze za věci, které vlastně nepotřebují. Někteří nás přitom dokážou svými výstřelky i pěkně rozčílit.

Večírek za 203 948,80 liber

Na takovou částku se vyšplhal v roce 2012 účet třiadvacetiletého businessmana Alexe Hopa za večer strávený v nočním klubu Playground Liverpool. Kromě toho, že zaplatil také útratu ostatních návštěvníků klubu, si Hope objednal třicetilitrovou lahev šampaňského v hodnotě 125 000 liber. Jen samotný servis vyšel na 18 540,80 liber.

Kadeřník za více než 15 000 liber

Sultán z Bruneje utratil za svůj účes 15 000 liber. Sultánův oblíbený kadeřník přiletěl až z Londýna a ostříhal ho přímo v jeho sídle, paláci čítajícím 1 788 místností, pět bazénů a garáž pro 110 aut. O tom, jak mocný muž vypadal po zásahu lazebníka, se bohužel místní plátky nezmínily…

Vyhřívaná nebo masážní sedadla jsou základním vybavením luxusních domácích kin. Vybudování takového luxusu vyjde nejméně na 100 000 dolarů. No, a když už na takové domácí kino máte, proč si ještě nepřiplatit za premiéru nějakého filmového trháku?

Vana v hodnotě 1 000 000 liber

Tamara Ecclestone, dcera šéfa Formule 1, si po náročném dni ráda dopřává relaxační koupel v křišťálové vaně, která vyšla na jeden milion liber.

Náklady narostly také kvůli dovozu speciálních přírodních materiálů z povodí Amazonky. „Ve vaně trávím opravdu hodně času,“ obhajuje naivně svůj výstřelek Tamara.

Jachta v hodnotě 340 milionů eur

Ruský boháč Roman Abramovich vlastní kromě fotbalového klubu Chelsea i obří jachtu Eclipse, která měří 162,5 metrů a je vybavená dvěma heliporty, dvěma bazény, miniponorkou, neprůstřelnými okny a diskotékou. Když tedy jeho milovaný klub prohraje, přichází zde Abramovich na jiné myšlenky.

Home sweet home za 1 bilion dolarů

Slavné pořekadlo "můj dům, můj hrad" dotáhl indický bilionář Mukesh Ambani do extrému, když si pořídil privátní mrakodrap o sedmadvaceti patrech v hodnotě 1 billion dolarů. Díky vysokým stropům je mrakodrap stejně veliký jako klasický čtyřicetipodlažní dům.

Součástí tohoto paláce jsou samozřejmě tři heliporty, šestipatrová garáž a divadlo, do jehož sálu se vejde padesát diváků. V lobby se nachází devět výtahů a o nemovitost se stará 600 zaměstnanců. No, nekupte to.

Auto v hodnotě 4 800 000 dolarů

Diamanty zdobený Mercedes saudského prince Al-Valíd bin Talála vyšel na závratných 4,8 milionu dolarů. Toto nejdražší auto na světě je ozdobené více než 300 000 diamanty, sedadla jsou potažená norkovou kůží. Otázkou zůstává, kolik strážců musí prince doprovázet, pokud se rozhodne vyjet si se svým blyštivým vozem mezi prostý lid.

Vlastní ostrovy

Celebrity a multimilionáři rádi utrácejí peníze za své vlastní ostrovy, které jim dopřávají dostatečné množství soukromí během odpočinku. Například herec Eddie Murphy si v roce 2007 pořídil Rooster Cay na Bahamách za 15 milionů dolarů. Mel Gibson zase vlastní od roku 2005 Mago Island na Fiji v hodnotě 9 milionů dolarů.

Kdo z vás nezávidí?

Můžeme samozřejmě závidět, kritizovat nebo se smát. Otázka však je, jak bychom s takovým jměním dokázali naložit my. Zvlášť v případě, pokud bychom se k němu navzdory osudu sami vypracovali. A není to nic nereálného – americký businessman Glenn Stearns tvrdí, že pokud to dokázal on, dokáže to každý.

Podobně jako řada jiných miliardářů vyrůstal v chudých poměrech a již ve čtrnácti letech se stal otcem, přesto před několika lety prodal svou firmu za 2,2 miliardy dolarů. Tak co, kdo z vás se do toho pustí?

