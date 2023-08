Kriminalisté konečně znají jméno chlapce z krabice. Teď ještě najít pachatele hrůzného činu

Když byla před lety v lesním houští objevena obyčejná papírová krabice, v níž se zabalené v dece choulilo tělíčko mrtvého chlapce, rozběhla se po celé Filadelfii pátrací akce. Nešlo jen o to najít vraha, ale také bylo nejprve potřeba zjistit totožnost nebohého dítěte. Tehdy se psal rok 1957, ale vyšetřování nikam nevedlo. Trvalo to dlouhých pětašedesát let, než chlapeček znovu dostal jméno.