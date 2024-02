Kryptoměny jako digitální revoluce: Toto jsou největší hráči mezi digitálními měnami

Kryptoměny

Již ze samotného názvu „kryptoměny“ lze odvodit, o co jde. Představují digitální měnu, která vzniká na základě kryptografie neboli šifrování. K obchodování většinou dochází v rámci virtuálních peněženek, všechny transakce jsou veřejně dokumentovány na takzvaných blockchainech. Jde v podstatě o decentralizované a neproniknutelné účetní knihy. Díky tomu nelze virtuální mince kopírovat.

Proč jsou populární?

Kryptoměny byly dříve považovány spíše za výstřední koníček technologických nadšenců. V dnešní době ale jejich hodnota dosahuje bilionů dolarů. Každá digitální měna má svá specifika, výhody i nevýhody. Nicméně za jejich popularitou stojí společný faktor.

A tím je decentralizovaná struktura. S kryptoměnami lze provádět relativně rychlé a anonymní převody, a to i mezinárodně. Do celého procesu nijak nezasahuje banka či podobný orgán, který by mohl transakci zamítnout či zavést poplatky.

Kromě toho se samozřejmě využívá investování do kryptoměn. Někteří lidé totiž věří, že hodnota těchto tokenů bude v budoucnosti růst. Blockchainy se totiž neustále rozvíjí a mohou představovat novou budoucnost.

Bitcoin

V diskuzích ohledně digitální měny je stále nejčastěji skloňován Bitcoin (BTC) – měna, která předznamenala éru kryptoměn. Odhalena byla již v roce 2009 a od té doby zažila mnoho vzestupů, ale i pádů. Zajímavé je, že do povědomí široké veřejnosti se Bitcoin dostal až kolem roku 2017. Od té doby se povědomí o něm ještě rozšířilo, jde o zajímavou investici a měnu, se kterou zaplatíte na různých místech.

Ethereum

Druhou nejpopulárnější kryptoměnou je Ethereum (ETH). Jde o známý název, který ve skutečnosti označuje platformu. Samotná měna se nazývá ether. I s tou můžete zaplatit na různých místech, kde přijímají tento způsob platby.

Tether

Zajímavou digitální měnou je Tether (USDT). Jeho cena je přesně jeden dolar. Jde o takzvaný stablecoin – je vázaný na konkrétní hodnotu, v tomto případě na americký dolar. Mnohdy je využíván investory, kteří chtějí z jedné kryptoměny přejít na jinou. Namísto toho, aby digitální měnu převáděly na klasické peníze, využijí Tether.

Solana

Solana (SOL) patří mezi novější kryptoměny, byla totiž spuštěna až v roce 2020. Využívá nové technologie, a právě několik nových inovací jí zajistilo značnou oblibu. Lze očekávat, že její cena v budoucnu ještě poroste. Ekosystém se stále rozšiřuje, Solanu využívají vývojáři pro placení poplatků i běžní uživatelé jako zdroj zisku.

Dogecoin

Dogecoin (DOGE) zpočátku představoval jenom vtip, který reagoval na rozvoj Bitcoinu. Svůj název získal podle populárního memu se psem shiba-inu. Na základě toho si ho někteří investoři oblíbili, ovšem s BTC se rozhodně nedá srovnávat. Zajímavostí je, že není nijak omezen maximální počet mincí, který může existovat – běžně kryptoměny mají určitá omezení.

Polkadot (DOT)

Polkadot také patří mezi novější kryptoměny, tato digitální měna se objevila v roce 2020. Propojuje různé technologie z mnoha jiných kryptoměn. Těší se značné popularitě. Mnoho lidí dokonce věří, že Polkadot sesadí Ethereum z pomyslného trůnu. Spoluzakladatel společnosti Ethereum je jedním z vynálezců Polkadot.

Tento článek přináší výběr těch nejvýznamnějších kryptoměn, se kterými se na trhu můžete setkat. Má čistě informativní charakter a nejedná se o investiční poradenství.