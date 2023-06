Kultovní film Apokalypsa: Režisér Coppola se chtěl zabít, herci dostávali infarkt a opíjeli se

Hned úvodní pasáž s písní populární kapely The Doors je dechberoucí a strašidelný. Přehlídka napalmu v džungli rozhodně není výmysl trikových umělců, ale reálný obraz toho, co Coppola zrežíroval. To zdaleka není všechno.

Velkorozpočtový snímek, který kritizoval válku ve Vietnamu, vznikl pouhé čtyři roky po tomto krvavém konfliktu. Film měl vznikat původně pouze půl roku, ale natáčení se protáhlo na 16 měsíců. Během komplikací celého projektu se Coppola několikrát pokusil o sebevraždu. Snímek se prodražoval a scénář se měnil za pochodu.

Proti americké vládě

Herec Marlon Brando, který měl být ústřední postavou, se ve filmu skoro neobjevuje, protože neuvěřitelně přibral. Coppola tak musel velmi rychle měnit vyprávění této legendární podívané.

Herec Martin Sheen při natáčení dostal infarkt a ve scéně, kde je opilý, byl opravdu zcela namol. V některých scénách ho tak nahradil jeho bratr, který jako by mu z oka vypadl. Americká armáda také neposkytla pro natáčení své válečné helikoptéry, a tak musel Coppola improvizovat. Štáb nakonec dostal helikoptéry od filipínského diktátora Marcose.

Není tak překvapením, že o natáčení vznikl dokument, který je neméně úspěšný. Snímek Srdce temnoty: režisérská apokalypsa odhaluje vše, co je výše zmíněno. Byť tento projekt Coppolu málem zruinoval a otřásl jeho duševním zdravím, stálo to za to. Dodnes je v mnoha žebřících tento snímek vnímán jako nejlepší film, co kdy vznikl.

Coppola a jeho cesta k Apokalypse

Francis Ford Coppola od dětství miloval kino a divadlo. Proto jeho první krůčky ve vzdělání mířily právě k divadelní režii. Nevšedně realizoval tradiční hry a bylo evidentní, o jak velký talent jde, což velmi brzy potvrdil, a to hlavně ve filmové branži.

Coppola se v Hollywoodu usadil velmi brzy. První projekty zas takový úspěch nepřinášely. První vlaječkou byl Oscar za scénář k filmu Patton. Následoval první díl adaptace knihy Maria Puza Kmotr. Dílo bylo revoluční a pověst Francise Forda Coppoly už nebyla nikdy jako dřív.

Následně vytvořil úspěšnou krimi Rozhovor a dokončil i druhý díl úspěšného Kmotra. A pak? Dalších pět let vytvářel projekt, který ho málem zabil. Neuvěřitelné dílo s názvem Apokalypsa patří mezi nejlepší filmy kinematografie, ale vytvořit ho nebyla vůbec žádná legrace.

