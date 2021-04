Kuřáci marihuany mají sex častěji a víc si ho užívají. Odborník popsal, jak to probíhá, a co je naopak velký problém

Marihuana je pravděpodobně nejrozšířenější měkkou drogou na světě. Podle údajů OSN ji po celém světě užívá kolem 160 milionů lidí. Kouření marihuany navozuje euforii, uvolňuje a zmírňuje bolest, zároveň ale snižuje například schopnosti při řízení či výkony při studiu a jako každá droga může vést k závislosti na ní. Mezi experty navíc panuje názor, že užívání marihuany snižuje sexuální libido a u mužů vyvolává erektilní dysfunkci.

Magazín The Journal of Sexual Medicine však zveřejnil studii odborníků ze Stanford University School of Medicine, z níž vyplývá opak. „Kuřáci marihuany nemají se sexem problém. Naopak si ho užívají častěji než lidé, kteří konopí nekouří,“ popsal výsledky studie Adam Durčák z jednoho z největších tuzemských sexshopů, který se u nás zabývá problematikou zdravé sexuality.

Marihuana jako povzbuzovač sexuální touhy

Zmíněná studie čerpala z dat sbíraných po dobu třinácti let v rámci National Survey of Family Growth od více než 28 tisíc žen a 23 tisíc mužů ve věku 15 až 49 let, z nichž užívalo konopí v předešlém roce téměř 25 % mužů a 15 % žen. Ze studie vyplynulo, že se mezi uživateli marihuany průměrný počet sexuálních styků za měsíc vyšplhal na 7,1 u žen a 6,9 u mužů.

Asi není důvod pochybovat o tom, že prožitek ze sexu po kouření marihuany je opravdu intenzivnější. Kdo tuto drogu někdy zkusil, tak ví, že i jídlo je lepší a je ho třeba daleko větší množství. Navíc například komedie jsou mnohem vtipnější.

Pro neuživatele konopí je přitom toto číslo nižší: 6 pro ženy a 5,6 pro muže. Kuřáci marihuany tedy dle výzkumu se sexem potíže nemají a netrpí ani jejich sexuální touha. Ve výzkumu publikovaném v Drug & Alcohol Review uvedlo 50 % respondentů, že pro ně marihuana slouží jako povzbuzovač libida, opačný efekt pak uvádělo pouze 26 % lidí.

Chroničtí kuřáci jsou se svým sexem spokojenější

Z poslední studie zaměřené na sexualitu dlouhodobých uživatelů marihuany, kterou v Česku prováděla Alexandra Hrouzková, vyplývá, že chroničtí uživatelé marihuany jsou se svým sexuálním životem spokojenější, mají větší potřebu sexu a začínají s ním dříve. Podle výzkumu, do kterého se zapojili muži ve věku 30 až 50 let užívající marihuanu přes 10 let, kuřáci souloží častěji, akt jim trvá déle, navíc se u nich zlepšuje i prožitek orgasmu.

Kuřáci marihuany jsou však promiskuitnější. Mají průměrně 24 sexuálních partnerek, zatímco průměr v Česku činí 10 partnerek. V souvislosti s tím se u nich ve zvýšené míře objevují některé pohlavní nemoci, například kondylomata či kapavka. Uživatelé marihuany také třikrát více než běžní muži experimentují s homoerotickým sexem, vyznačujícím se pohlavním stykem s osobou stejného pohlaví.

„Experimentování je v sexuálním životě obecně velmi důležité, stereotypní sex totiž nabourává zdravý intimní život, což může vést až k rozpadu vztahu. I při experimentování je však nutné chovat se zodpovědně,“ vysvětlil Durčák. V oblastech závažného sexuálně rizikového chování, kupříkladu nepoužívání ochrany či provozování aktivní prostituce, však průzkum odchylky od chování běžných mužů, které byly zaznamenány u uživatelů tvrdých drog, neodhalil.

