Legendární MMA turnaj na Štvanici znovu po roce otevírá brány

Je to akce, bez které by léto nebylo kompletní. Alespoň co se týče MMA scény. Turnaj pod otevřeným nebem na rozpálené pražské Štvanici patří k tomu nejlepšímu, co může fanoušek bojových sportů u nás zažít. Jedinečná atmosféra a parádní zápasy uprostřed horkých letních dní dělají z tohoto turnaje nejvyhledávanější MMA event roku.