Legendární stíhačka F-22: k boji ve vzduchu, pro útoky na pozemní cíle i pro špionáž. Konec výroby může nahrát Rusku a Číně

Pokud by se měly hodnotit nejlepší stíhače pro vybojování vzdušné převahy, nelze nezmínit právě F-22. Je rychlý, obtížně zjistitelný a disponuje schopností supercruise, jak připomíná server 19fortyfive.com, kdy dokáže dlouhou dobu letět nadzvukovou rychlostí bez použití přídavného spalování.

F-22 nedostane ani největší americký spojenec

USA na něj nedají dopustit a je to pro ně tak cenné zboží, že je nechtějí dodávat ani nejspolehlivějším spojencům, jako je Izrael, Japonsko a další státy, které o letoun již několikrát projevily vážný zájem. USA se jednoduše obávaly, že by se mohla technologie dostat do nepovolaných rukou, pokud by o ně spojenci přišli v boji.

Na druhé straně velké náklady na údržbu a drahé pořízení vedly k tomu, že poslední F-22 byl vyroben na konci 2011, jednalo se o 195. stroj. USA počítají s tím, že letouny budou postupně vyřazovány z výzbroje a nahrazovány stíhačem, který vznikne v programu Next Generation Air Dominance (NGAD).

Dojde k obnově výroby?

Nicméně vzhledem ke stoupající vojenské síle Číny a nebezpečí, které představuje v současné době Rusko, namítají čas od času někteří bývalí vysocí činitelé letectva, že by se měla výroba F-22 alespoň na určitý čas obnovit. Bývalý generál letectva Michael Moseley chtěl před několika lety iniciovat diskusi o tom, aby se výroba restartovala. Moseley namítl, že ukončení výroby letounů bylo nekoncepčním řešením, a hodnotí je jako chybné.

To by však znamenalo vynaložení dalších vysokých nákladů na letoun a to se americkému letectvu nevyplatí. V roce 2010 americký think tank Rand odhadl, že obnova produkce, která by zahrnovala výrobu 75 letounů, by stála 17 miliard dolarů. Navíc by se k tomu přidaly i problémy s logistikou.

Kongres rozhodl

V roce 2017 pak potvrdila zpráva Kongresu, kterou napsali příslušní pracovníci amerického letectva, že obnova výroby letounu F-22 není v plánu, což také připomíná magazín National Interest. Report zopakoval, jaká úskalí by s sebou nesl restart výroby legendárního stíhače.

Ohledně letounů vznikl před několika lety spor mezi americkým letectvem a Výborem pro ozbrojené složky Sněmovny reprezentantů a Senátu. Americké letectvo se chtělo zbavit 250 strojů včetně 33 starších F-22, s čímž zmíněný Výbor nesouhlasil, a doporučoval naopak jejich modernizaci na nejnovější konfiguraci. Proto chtěl blokovat návrh amerického letectva. Vzhledem k tomu, že 33 letounů F-22 je určeno k výcviku, a ne do ostré akce, nemusela by se jejich modernizace americkému letectvu vyplatit tak, jak Výbor navrhoval.

Letoun, značka spolehlivý

První let F-22 se konal v roce 1997, zařazen do služby byl o osm let později. Letoun je univerzální, slouží k vybojování vzdušné nadvlády, jak už bylo zmíněno jinde, provádí i útoky proti pozemním cílům, je schopen elektronického boje a může být použit ke špionáži.

Na své první bojové nasazení musel F-22 Raptor čekat celých devět let od zavedení do amerického letectva během americké intervence ve válce v Sýrii. Ironií osudu bylo, že první misí této stealth stíhačky, určené hlavně na vybojování vzdušné nadvlády, se stalo bombardování pozic Islámského státu. V roce 2022 stíhač sestřelil čínský špionážní balon, který následně spadl do Atlantského oceánu. Jednalo se o první zaznamenaný sestřel letounu. F-22 tak zůstává spolehlivým „parťákem“ amerického letectva a tak to také zůstane do té doby, než bude nahrazen stíhačkou NGAD.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Tank T-84: Vozidlo do extrémních podmínek. Ukrajinský dravec se chystá na lov ruské kořisti.