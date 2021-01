Lehký úkol pro domácího kutila. Ptačí budku zvládne i úplný amatér

Kdo chce v životě splnit základní úkoly muže, musí zasadit strom, zplodit syna, postavit dům a vyrobit ptačí budku. Poslední jmenovaná činnost je pravděpodobně ta vůbec nejsnadnější, takže pokud se chcete pustit do listu splněných životních přání, začněte rozhodně domečkem pro malé ptáčky, které může ohrožovat tvrdá zima, která klepe na dveře. Jaká pravidla je nutné splnit, aby vaše kutilská práce měla smysl?

Design až to poslední

Když se vám zimní budka pro ptáčky povede a bude oblíbeným útočištěm pro opeřená zvířátka, možná že ptáci nejen využijí přístřešek v zimním období, ale klidně se mohou vrátit na jaře, aby zde vyvedli své mladé. Byť je člověk vždy na začátku práce velmi ambiciózní, je dobré se neunášet fantazií a nekonečnou inspirací na pinterestech, kde jsou některé ptačí budky podobné malé garsonce či luxusní chatě v horách.

Nadsázku stranou a ambice taky. V prvním kroku je důležité hlavně být realistický a myslet na to, aby budka splňovala základní pravidla pro přežití a hlavně aby nalákala ptáčky do svých útrob. Budka nesmí mít křiklavé barvy, protože jinak ptáčka odradíte. Lepší je využít tlumené odstíny, které hezky splynou s okolím. Základem je také jednoduchý tvar. Terasy či velká bidýlka jsou akorát beztak ideální příležitostí pro kuny a kočky, aby ptáčky navštívil nepředpokládaný a nezvaný host…

Kdo je tady doma?

Proto je dobré také umístit otvor do budky vskutku vysoko na celé budce, protože se díky tomu vytváří větší bezpečí pro nové okřídlené nájemníky a jejich maličké na jaře. Velikost otvoru je ovlivněná tím, koho chcete v budce ubytovat. Každý ptáček má trošku jiný rozměr, tak na to při výrobě budky myslete.

Mít jasno, pro jaký druh ptáčka budku děláte, se rozhodně vyplatí. Nevznikne tak konkurence mezi druhy, kdy by větší vytlačil toho menšího. Pro ty nejmenší druhy se doporučuje velikost otvoru kolem 2,8 cm, pro ptáčky, jako je sýkorka, 3,4 cm a větší druhy, jako jsou špačci, se hodí otvor o velikosti 4,5 cm až 5 cm.

Byť to pro vás může být první kutilská zkušenost, ptačí budka by měla splňovat nějaká základní prostorová pravidla. Pokud totiž chcete, aby se zde ubytovala na jaře celá rodinka, je nutné na to brát zřetel. V teplých jarních dnech a malých prostorech se mohou mláďata dokonce navzájem udusit.

Nejbezpečnější rozměr je 13x14 cm. Samozřejmě znovu platí, že pro větší druhy stavíme i prostornější budky. Pokud už máte ptačí budku vyrobenou z minulých let, je důležité ji před zimou pořádně prohlédnout a případně opravit. Důležité je, aby byla v dobrém stavu střecha, která by mohla propouštět vodu skrze praskliny. V těch by se mohla také zaseknout ptáčkovi noha.

Pozor na umístění!

Splnili jste všechny rady? Vaše budka je dokonale připravená přivítat nové nájemníky, ale nakonec se za celý rok ani jeden z ptáčků k budce nepřiblížil? Pravděpodobně jste udělali zásadní chybu. Tou nejpravděpodobnější spočívá v umístění ptačí budky.

Ta musí být zavěšená minimálně 2 metry nad zemí, ale větší druhy ptáků potřebují budku ještě mnohem výš. Pokud se chystáte vytvořit mnohem více budek, pracujte s rozestupy minimálně 20 metrů, aby si různé druhy ptáčků zároveň nekonkurovaly. Zcela logicky musí být budka také v dostatečné vzdálenosti od lidského obydlí.

