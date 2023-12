Lidstvo vymře dávno před zánikem planety Země. Možná zbývá jen pár set let

Země se stane pro většinu organismů neobyvatelnou asi za 1,3 miliardy let kvůli přirozenému vývoji Slunce. Bude pak trvat ještě další dlouhou dobu, než naše planeta zanikne jako taková. V tomto ohledu bychom tedy mohli být relativně v klidu. Na druhou stranu lidstvo ze Země zmizí podstatně dřív a můžeme si za to do určité míry sami. Pokud neuděláme radikální zásah a nezajistíme zpomalení současných změn klimatu, máme před sebou jako lidstvo možná jen pár set let.

Smrt Slunce

Konečná opona se nad planetou Zemí zřejmě zatáhne za zhruba 4,5 miliardy let. „Ze Slunce se stane velký červený obr a poté pohltí Zemi,“ řekl pro Live Science Ravi Kopparapu, planetární vědec z Goddardova kosmického střediska. Podle Evropské vesmírné agentury se červený obr zformuje v závěrečných fázích evoluce Slunce, když mu dojde vodík pro jadernou fúzi, a tak začne umírat.

Jakmile se fúze zastaví, převezme vládu gravitace. Heliové jádro se začne gravitací stlačovat, což zvýší teplotu. Tento prudký nárůst tepla způsobí dramatickou expanzi vnější plazmatické vrstvy Slunce. „Slunce se zvětší minimálně na velikost oběžné dráhy Země,“ vysvětlil Kopparapu.

Konec planety Země

Ale Země pravděpodobně těch 4,5 miliardy let nedožije, a pokud ano, rozhodně to nebude taková Země, jakou ji známe dnes. Podle Kopparapua zažije naše planeta extrémní teplo dlouho předtím, než Slunce dokončí svoji přeměnu na červeného obra. Jak bude proces umírání Slunce zvyšovat teplotu, oceány se vypaří, atmosféra zcela zmizí a slapové síly sluneční gravitace Zemi roztrhají.

Zhruba za 1,3 miliardy let nebudou lidé schopni na Zemi přežít. Přibližně za 2 miliardy pak bude mít Slunce o 20 % větší sílu, než má nyní. Některý život může do tohoto bodu zůstat – jako extrémofilové, kteří žijí v blízkosti hydrotermálních průduchů na dně oceánu – ale ne lidé.

Příštích sto let rozhodne

Všechno ale může skončit mnohem dříve. Nebezpečné změny teplot, hurikány apod., to už dnes zažíváme. A v blízké budoucnosti bude mnohem hůř. Člověk pomalu přestává být přizpůsoben podmínkám, které na planetě panují. Mohou za to jaderné pokusy a celá řada dalších lidských zásahů, které měly vést k „pokroku“.

Některá místa na Zemi již několikrát dosáhla takových teplot, že jsou neslučitelné se životem. Klimatické modely předpokládají, že jich bude přibývat už do konce tohoto století. Při těchto teplotách se budou lidé, ale i mnohá zvířata doslova vařit v horku, nebudou se potit. Vypouštění nečistot do ovzduší je dnes podle odborníků nastaveno tak, že život skončí dávno předtím, že se budeme muset zabývat nějakým koncem planety Země. „Příštích sto let rozhodne,“ doplnil Kopparapu.

