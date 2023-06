Manželé Stodolovi: Osmkrát vraždili, ale doživotí dostali po krádeži bonbonů. Dnes oba pracují a vzájemně se obviňují

Ve chvíli, kdy se manželé Stodolovi dopustili první vraždy, už měli za sebou bohaté zkušenosti na hraně i za hranou zákona. Dana pochází ze Slovenska, v patnácti letech se prvně vdala, o rok později porodila dceru, ale od rodiny odešla, rozvedla se a vydala se do Česka. Přišel další sňatek, stěhování do Kanady a krátká kariéra barové tanečnice. Znásilnění, jehož se stala obětí, ji psychicky poznamenalo, znovu se rozvedla a vrátila se zpět do Česka. Tehdy potkala svého známého z minulosti a budoucího třetího muže – Jaroslava Stodolu, v té době již čtyřikrát trestaného muže. Zamilovala se a i tentokrát patrně věřila, že to bude ten pravý.

Prvně ještě nevraždili

Ani jeden z manželů neměl stálou práci, peníze docházely a bylo potřeba se postarat o další. Protože nedokázali vymyslet nic lepšího a z jejich pohledu asi ani jednoduššího, vydali se do Chabeřic za svojí první obětí, sedmasedmdesátiletým seniorem, o němž bylo známo, že rozhodně nemá hluboko do kapsy. Tehdy ještě nevraždili – alespoň ne přímo. Důchodce obrali o 160 tisíc, uvázali ho k židli a nechali napospas svému osudu. Trvalo to dva dny, ale nakonec byl přece jen zachráněn a žil ještě několik měsíců.

Stodola řádil u souseda

Další lup se už ale bez smrti neobešel. Stodola se vydal krást k sousedovi, kterému se v souboji podařilo strhnout lupiči masku, což neměl dělat. V hrůze z prozrazení jej Jaroslav uškrtil, jeho tělo pak uložil do postele, zapálil svíčky za mrtvého, sebral čtyřicet tisíc a nějaké drobnosti a z místa uprchl. Prošlo mu to, protože dům se vinou svíček ocitl v plamenech a kriminalisté celou záležitost odložili.

Mrtvou tchyni našel zeť zakopanou na zahradě

Třetí obětí se stala důchodkyně, o níž celé široké okolí vědělo, že miluje šperky a také jich doma má velké množství. Tentokrát se do jejího domu vydala Dana, zatímco Jaroslav hlídal venku. Pak se ale také zapojil do mučení ve snaze donutit ženu, aby prozradila úkryt cenností. Ta nic neřekla, zato ale přišla o život. Její tělo i doklady pak manželé zakopali na zahradě. Tělo našel až o půl roku později její zeť při stavbě fóliovníku. Ani tentokrát nepadlo podezření na Stodolovy a vyšetřování bylo vedeno jiným směrem.

Danina samostatná akce

A tak to bohužel šlo dál a dál. V další domácnosti byl doma dokonce manželský pár, ale večera se nedočkal ani jeden z nich. Jaroslav je uškrtil kabelem, pak pustili plyn, ukradli peníze a z místa odešli. Znovu se opakoval starý scénář – ani stín podezření na ně nepadl, nikdo se nepozastavil nad známkami škrcení. Daně to dodalo na sebevědomí a do další akce se pustila sama. Osmasedmdesátiletá důchodkyně byla snadnou a důvěřivou kořistí, zvlášť když jí Dana přednesla historku o oběti tehdejších ničivých povodní. Později ale ženu – tak jako ty ostatní –napadla, svázala a dožadovala se prozrazení úkrytu peněz. Seniorka odmítla a Stodolová ji několikrát bodla nožem do hrudníku, v domě přespala a pak v klidu odešla. Když byla její oběť nalezena, tentokrát bylo i policii jasné, že jde o vraždu. Totožnost vražedkyně se ale zjistit nepodařilo.

Muž ukopaný k smrti prý spáchal sebevraždu

Stejně jako u druhého vloupání a první vraždy, i ta další se odehrála v jejich sousedství. Tentokrát starého majitele domu nejprve omráčili, pak ho Stodola vynesl na půdu a pokusil se jej oběsit. Když se mu to nepodařilo, ubil jej k smrti. Policie ale cizí zavinění neprokázala a seniorův skon označila za sebevraždu. Stodolovi byli opět mimo podezření, ale to už se schylovalo ke konci jejich řádění, ačkoliv na řadu měla přijít ještě jedna, dokonce dvojitá vražda. Šlo o matku a její dcery, z nichž jedna chtěla koupit ubytovnu, ve které Stodolovi žili. Jistě tedy měla dost peněz, které by se manželům hodily. Vydali se tedy „na návštěvu“, která skončila vraždou mladších žen, zatímco jejich matka jen se štěstím přežila. Dokázala matně popsat pachatele a tentokrát už cesta policistů vedla za Stodolovými. Jenomže – důkazů nebylo dost na obvinění.

Ukradli sladkosti a zamířili za mříže

Poslední trestní čin Stodolových byl vlastně nejméně závažný, přesto až po něm putovali před soud. Šlo o krádež u seniora v Hrádku na Kutnohorsku, kterého zavřeli do sklepa, a protože nenašli v domě nic cenného, sebrali sladkosti a věřili, že se jim podaří v klidu odejít z domu. Štěstí ale neměli, na ulici potkali policistu, s nímž už měli v minulosti jednání. Když pak důchodce oznámil vloupání a násilí a popsal útočníky, měli policisté konečně jasno a brzy se postupně vraceli i k dalším a dalším vražedným útokům manželů Stodolových.

Nejdřív se bránili, pak obviňovali

Došlo na vyšetřování. Manželé se nejprve snažili bránit jeden druhého, ale dlouho jim to nevydrželo. Přišla chvíle, kdy se vše otočilo a oni začali vypovídat jeden proti druhému. Není proto divu, že se policisté dozvěděli všechno, co potřebovali, takže soud neměl moc problémů poslat oba na doživotí za mříže.

Co dělají Stodolovi dnes?

V první řadě už od roku 2006 nejde o manžele, nechali se totiž rozvést. Daně je dnes dvaapadesát let a svoje roky tráví v opavské ženské věznici. Podle posledních informací pracuje v prádelně a odpoledne tráví za pěkného počasí na vězeňském dvoře nebo v „zahradě“. To Jaroslav žije ve Valdicích, lepí obálky a z výpovědí jeho spoluvězňů plyne, že je z něj smutný zlomený muž. Oba – Dana i Jaroslav – dávají svůj neblahý osud za vinu tomu druhému. Snad je trápí i černé svědomí, ale to už jejich nebohým obětem život nevrátí…

Zdroj: wikipedie, a2larm, denik

KAM DÁL: Heparinového vraha považovali za sympaťáka. Jaká byla jeho motivace brát životy?