Markéta Plánková z Jedné rodiny neměla na muže štěstí. Zamilovala se do ženatého alkoholika

Dlouhá léta patřila Markéta Plánková s partnerem Danielem Častvajem k oněm stabilním a dlouhodobým párům v našem rybníčku, na které byla radost pohledět. Za zavřenými dveřmi se však dělo zřejmě něco, o čem neměl nikdo ani tušení. Když oznámili rozchod, všichni zůstali v šoku a ptali se, co může být důvodem. Není to však poprvé, co Plánkové zlomil muž srdce. O lásce s Romanem Štolpou by mohla napsat hned několik románů.

Místo rodinných přišla pouta bolestivá

S Častvajem má herečka dvanáctiletou dceru Julii, z předchozího vztahu s hercem Romanem Štolpou má osmnáctiletou Agátu. Právě Štolpa byl jejím prvním osudovým mužem, se kterým si padla do oka během natáčení seriálu Rodinná pouta. Ten měl ve své době fantastický úspěch a bylo jen málo těch, kteří by k němu pravidelně neusedali před televizní obrazovky.

Románek Plánkové se Štolpou zašel tak daleko, že herečka otěhotněla. Jenže ji žádná pohádka nečekala. Štolpa měl tou dobou zálibu v alkoholu a hlavně doma manželku a dvě děti. Navzdory těhotenství Plánkovou opustil. „Trvalo mi dlouho, než jsem zapomněla, než jsem se přestala obviňovat za svou naivitu, zlobit se na sebe,“ svěřila se herečka v rozhovoru pro web iDnes.cz o mnoho let později.

Další láska skončila

Role matky samoživitelky se prý nebála tolik, jako že to bude kluk – žádného mužského nechtěla ani vidět. Nakonec se jí narodila dcera Agáta, která se jí stala nejlepší kamarádkou. Třináct let byla Plánková potom šťastná právě po boku Daniela Častvaje. Když se rozešli, tajili to půl roku a veřejnost se to dozvěděla náhodou. O důvodech ani jeden z nich nikdy nemluvil a do teď není jasné, co se mezi nimi stalo.

Plánková se v poslední době znovu pustila naplno do práce a soustředí se na kariéru. Role v Jedné rodině ji baví. Hraje paní Fraňkovou – Dominikovu mámu, která je o něco přísnější, než by se mladému muži líbilo. Alespoň v seriálu jí ta láska klape.

