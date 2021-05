Maso vytištěné na 3D tiskárně: Jak se vyrábí steak, který od originálu nepoznáte?

Náhražky masa si mohou získat popularitu u lidí, jimž leží na srdci osud zvířat a také životního prostředí. Prodej nejrůznějších náhražek dle údajů od firem, jako je kalifornská Beyond Meat či Impossible Foods a Nestle, stále rostou. Takže proč ne také maso?

Maso nejen ze zvířat

Firma Redefine Meat sídlí v izraelském Rechovotu u Tel Avivu a pro svůj projekt "tisku masa" získala od investorů v přepočtu přes 600 milionů korun na výstavbu obří továrny. K dostání je zatím jen hovězí na jistě lahodné steaky vyrobené z rostlinných bílkovin. Podle agentury Bloomberg se má "maso" začít prodávat ještě letos.

Podnik má k dispozici tiskárny schopné vyprodukovat za hodinu 20 kilogramů "masa". Postupně by se měla kapacita rozrůst až na stovky kilogramů. Produkt by měl mít nižší cenu než skutečné maso. „Chceme změnit přesvědčení, že lahodné maso může pocházet jen ze zvířat,“ vysvětlil generální ředitel Eščar Bin-Šitrit.

Náplně z čočky a dalších přírodních produktů

Nespornou výhodou je také fakt, že 3D tiskárny naplněné rostlinným "inkoustem" mohou produkovat jakékoli množství "masa", dokonce není problém měnit vrstvení svalů a tuků. Řízek tak na pohled prakticky nepoznáte od toho klasického.

Pokud půjde byznys tak, jak si v Izraeli představují, má společnost v plánu začít prodávat také náplně do speciálních "masových" 3D tiskáren. Jejich náplň je tvořena zhruba tím, čím se kráva skutečně živí. Svalová struktura se pak tvoří díky proteinům z čočky a zrn, hovězí tuk nahrazují ty rostlinné. "Finále" pak udělají nejrůznější barviva, která dají výrobku masový vzhled.

V roce 2013 představil biolog Mark Post hamburger ze zkumavky, což bylo v té době přelomové. Plátek masa doslova slepený ze svalových vláken skotu vypěstovaných v laboratoři stál 300 tisíc dolarů.

Trh stále čeká na průlom

Ovšem ne všichni jsou nadšení. Například Stacy Pyettová, která řídí program "proteiny pro život" na univerzitě v nizozemském Wageningenu, uvedla, že „trh stále čeká na průlom, který vylepší strukturu produktů.“

Výroba s pomocí 3D tiskáren o to podle ní usiluje, zároveň ale upozornila, že „ani nové technologie neřeší otázku chuti a vůně potravin“. Vědkyně tvrdí, že svět čeká ještě běh na dlouhou trať, než se mu povede vyprodukovat opravdu kvalitní náhražku masa.

Bude to obrovský byznys

Výrobou alternativního masa na 3D tiskárnách se zabývá také španělská firma Novameat. Její ředitel Giuseppe Scionti řekl, že nabídka jeho podniku by se měla brzy objevit ve vybraných evropských restauracích, později se ještě rozšířit.

Podle jeho odhadů, ale i dalších zainteresovaných, by mohl trh s alternativním masem v roce 2029 činit až 140 miliard dolarů. A to už je určitě suma, pro kterou se vyplatí investovat třeba i do kvalitních 3D tiskáren.

