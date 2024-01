Máte větší výplatu než soused? Stát se rozhodl brát bohatým, připravte se na vyšší daně

V rámci konsolidačního balíčku se v roce 2024 rozlučte s některými daňovými slevami na školkovné i slevou na studenta. Oproti tomu sleva na dani na manželku či manžela zůstává stejná, a tedy ve výši 24 840 Kč. Podmínka maximálního možného příjmu byla zachována. Daňovou úlevu tak lze uplatnit jen tehdy, pokud drahá polovička vydělává do 68 000 Kč ročně – a nově přibyla podmínka vyživování dítěte do tří let věku ve společné domácnosti.

Kuřáci si připlatí

O základní slevu na poplatníka se bát nemusíte, zůstává stejná jako v roce 2023. Kdo si však připlatí? Ti, kteří vydělávají více než 131 901 Kč měsíčně, tedy 1 582 812 Kč za rok. V takovém případě se uplatní progresivní 23% sazba daně namísto 15 %. Platí to jak pro zaměstnance, tak pro OSVČ. Vyšší sazba daně se uplatní pouze na tu část, která stanovenou hranici převýší.

Připlatí si také kuřáci, spotřební daň z cigaret se zvyšuje o 10 %. V dalších letech, a to momentálně s předpokladem do roku 2027, se bude zvyšovat o dalších 5 %. Cíl státu je jasný – podpořit zdraví svých občanů tím, že se užívání tabákových výrobků zcela vyhnou.

OSVČ čeká zvýšená paušální daň

Ani daň z nemovitých věcí, která byla do roku 2014 označována jako daň z nemovitosti, by neměla uniknout vaší pozornosti. Podat ji musí všichni, kteří v minulém roce koupili či jinak získali nemovitost do svého vlastnictví. Může jít o pozemek, stavbu nebo bytovou jednotku. Od roku 2024 se zvyšuje na 1,8násobek. Zároveň je zaveden inflační koeficient, což znamená, že se daň od příštího roku automaticky navýší o inflaci za předchozí období. Konkrétní čísla by pak Ministerstvo financí mělo zveřejnit vždy do konce první poloviny roku.

Navyšuje se také minimální mzda na 18 900 Kč a paušální daň pro OSVČ. K té se mohli živnostníci přihlásit do včerejšího dne a dělí se do třech pásem. Zvyšuje se ale už to první, konkrétně z 6 208 Kč na 7 498 Kč. V druhém pak o 745 Kč na 16 745 Kč, ve třetím o 1 139 Kč na celkových 27 139 Kč.

Podle informace ČTK vybral stát na daních loni 1,39 bilionu korun. Kolik to bude letos, to se musíme nechat překvapit.

Zdroj: redakce, Ministerstvo financí, iRozhlas.cz

