Miloval Star Wars a zabíjel. Kanibal Jeffrey Dahmer lidské maso přirovnal ke steaku ze svíčkové

I sám tvůrce hororů Alfred Hitchcock (†80) by na něj byl krátký! Jeffrey Dahmer (1960–1994), jeden z nejplodnějších sériových vrahů ve Spojených státech, miloval Star Wars a nosil žluté kontaktní čočky, aby připomínal ikonického padoucha celé série císaře Palpatina, posledního kancléře Galaktické republiky, prvního a posledního císaře Galaktického impéria a temného pána ze Sithu (fanoušci Hvězdných válek vědí). Už jen tato fakta děsí!

Status: Svědek denních hádek rodičů

Při určování toho, jak se člověk stane sériovým vrahem, se odborníci na traumata často dívají do minulosti. Je to proto, že se osobnost formuje právě během dětství a dospívání. Křehká a nevyzrálá duše zároveň kopíruje chování svých rodičů. Při zkoumání Jeffreyho Dahmera experti odhalili, že jako dítě neměl na růžích ustálo. Jeho rodiče se často hádali a matka se potýkala s psychickými problémy.

Místo kbelíku a lopatičky skalpel

Psychiatrická vyšetření následně prokázala, že Dahmer trpěl schizotypální poruchou osobnosti, hraniční poruchou osobnosti a několika dalšími psychotickými poruchami. V kombinaci s jeho znalostmi z pitevny se rozhodně jednalo o vražednou kombinaci. Otec Jeffreyho Dahmera byl vedoucím v ohijské společnosti PPG Industries. Ten svého syna již v raném věku naučil, jak se mrtvá těla mývalů a vačic rozdělují na jednotlivé části.

První útok naplánoval jako teenager

Když bylo Jeffreymu Dahmerovi 16 let, zamiloval se do muže, který pravidelně běhal okolo jeho domu. Schoval se do křoví, v ruce držel baseballovou pálku, vyčkával na příležitost a zároveň fantazíroval o tom, jak sportovce znásilní. Muž ten den běhat nešel, ale časovaná bomba tikala dál.

Odvahu zabíjet podporovala opilost

18. června 1978, pouhé tři týdny po absolvování střední školy, Dahmer v domě své babičky zabil svou první oběť. Stevena Hickse, osmnáctiletého stopaře, by nikdy nenapadlo, že těch pár drinků, co společně s novým kamarádem vypijí, mu bude osudných. Když chtěl odejít, Dahmer ho udeřil činkou do hlavy a uškrtil. Poté si svlékl šaty a ještě předtím, než stopaře rozpitval a pohřbil, nad mrtvým tělem masturboval. Po tomto kriminálním incidentu se přestěhoval do vlastního bytu a trvalo mu téměř deset let, než znovu zaútočil.

Jako steak ze svíčkové

Jeffrey navštěvoval gay bary, kde v opilosti sbíral muže, kteří s ním byli ochotni jít domů, ať už pod záminkou sexu za peníze, nebo „uměleckých fotografií“. Záměrně si vybíral dealery drog či mladíky prchající z domova – hůř se po nich pátrá. Oběť omámil sedativy, zabil, mrtvé tělo pohlavně zneužil, vyříznuté maso naložil do kyseliny chlorovodíkové a čekal na svou trofej – kosti, pro které měl až fetišistickou slabost. Ale když měl chuť, pro pozdější hody dal některé části těl stranou. Maso jeho obětí dle jeho vlastních slov chutnalo jako filet mignon, steak z malého kousku masa odebraného z konce svíčkové.

Jsem démon. Kdo je víc?

Mezi lety 1978 a 1991 tímto způsobem zabil minimálně 17 mladých mužů. Důkazem jsou lebky, suvenýry, které mu údajně dělaly společnost. V některých byla vyvrtaná i díra, což sériový vrah později vysvětlil tím, že se pokoušel provést operaci mozku. Usiloval o to, aby se oběť proměnila v zombie.

Spadla klec

22. července roku 1991 Jeffrey Dahmer konečně skončil v poutech. Přímo na ulici poblíž jeho bytu totiž ležel nahý a spoutaný mladík jménem Tracy Edwards, čehož si všimli hlídkující policisté. Ti společně s Edwardsem zamířili na místo činu a ihned zavolali posily.

Při prohlídce našli uvnitř lednice čtyři uřezané lidské hlavy, svaly, srdce a další lidské orgány. V kádi s kyselinou se rozkládala dvě lidská torza a opodál ležely genitálie naložené ve sklenicích. Hrůzný nález završilo více než 70 fotografií zavražděných lidí. Justice Dahmera odsoudila k několika doživotním trestům.

V listopadu roku 1994 našel smrt u spoluvězně, který ho udeřil ocelovou tyčí. Při převozu do nemocnice na následky zranění zemřel. Snímek Monstrum: Příběh Jeffreyho Dahmera, jehož tvůrci jsou Ryan Murphy a Ian Brennan, je od 21. září 2022 k vidění na Netflixu.

Zdroje: www.thefactsite.com, www.discoverwalks.com, www.wikipedia.org

KAM DÁL: Milenec se krutě zbavil soka v lásce: Sedmadvacet ran nožem může těžko vysvětlovat jako sebeobranu.