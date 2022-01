Alternativní pohřbívání je v módě. Proměna ve strom a nečekané místo pro urnu

Poslední rozloučení se zesnulým se ve většině případů odehrává v krematoriu. Ostatky mrtvého se zpopelní a lidské tělo se stane pouze hromádkou popela, která je uschována v urně. Ta se uloží do rodinné hrobky a pozůstalí následně nosí věnce na hřbitov, kde bloudí mezi ostatními náhrobky.

Tento proces se stal v posledních letech standardem. Z posledního rozloučení se tak stala často jen povinnost, kterou chce mít každý velmi rychle za sebou. Jsou však i jiné způsoby, jak odejít důstojně.

Vesnický pohřeb

Město si žádá rychlé jednání. Alespoň tak si lze občas připadat, když navštívíte některé krematorium, kde se v podstatě čekají fronty na smutek. Smuteční obřad proběhne rychle, lidé se rozprchnou do všech stran a z pořádného rozloučení zbyde jen nezbytná povinnost.

Jednou z alternativ, která se v rychlém běhu dní nabízí, je vesnický pohřeb. Živá smuteční hudba, mše v kostele, rakev odnesená k vykopanému místu v zemi, poslední modlitba a rozloučení nad rakví a následně oběd s pozůstalými, který se protáhne až do nočních hodin.

Tomu se říká poctivé rozloučení. Tradice, která se stává už jen nedostatkovým zbožím, však nemusí být jen nostalgickou vzpomínkou pamětníků. Existují ale i mnohem kreativnější způsoby, jak se rozloučit se světem živých...

Diamant

Vaše tělo se nemusí nutně uložit v podobě popela do urny. Pokud však projde mrtvý procesem zpopelnění, může se z něj klidně stát i diamant. Několik gramů popela se pomocí vysokého tlaku zpracuje na technický “šperk“.

Nutno dodat, že celý proces stojí v rozmezí 100 až 400 tisíc korun. To už opravdu není pro každého. Pokud tak máte nějaké ušetřené peníze a chcete vyslovit své poslední přání v závěti, můžete touto investicí lehce nakrknout pozůstalé. Kdo však bude šperk nosit?

Čekárna na léčbu

Tento způsob je opravdu trošku sci-fi. Existuje však už dlouhá řada lidí, kteří si tím prošli a “netrpělivě“ čekají na vytouženou budoucnost. Můžete se totiž klidně zamrazit v ledové kapsli a čekat, až se vyvine lék na vaši nemoc. Tento pohřeb je však velmi nákladný a sázka na nejistotu vás může stát až 700 tisíc korun. Asi nejslavnějším čekatelem v mrazáku je Walt Disney...

Být strom

Mnohem poetičtější způsob, jak lze pochovat ostatky mrtvého, se nabízí skrze tzv. organickou kapsli. Tělo se stane výživným substrátem pro kořeny zasazeného stromu, který je umístěn přímo nad místem, kde se tato kapsle zakope. Místo depresivního obřadu se při správné údržbě můžete proměnit v krásný strom.

Let do vesmíru

Aby toho nebylo málo, můžete se s ostatními mrtvými vydat na cestu do nekonečného vesmíru. Urna, která je veliká jako plnicí pero, vyletí v raketoplánu na oběžnou dráhu, kde je vypuštěna z lodi, kde několik desítek let putuje, než vlivem gravitace zcela shoří. Upřímně a bez pochyb tak můžete říct, že jste se dostali do nebe...

Zdroj: pohrebnipruvodci.cz, zemezeme.eu

