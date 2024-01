Moskva vytáhla svůj trumf: Bombardéry Tu-95MS jsou pro Ukrajinu pastí ve vzduchu i na zemi

Nejméně čtyři oběti si vyžádal masivní úterní útok ruských okupantů proti Kyjevu a dalším městům. Ukrajina hlásí kromě mrtvých také desítky zraněných. Na mnoha místech byly přerušeny dodávky plynu, elektřiny a vody. Rusko použilo k drtivému kombinovanému útoku bombardéry Tu-95MS, vybavené střelami s plochou dráhou letu, které startovaly ze Sumské a Chersonské oblasti. K mohutnému vzdušnému výpadu se přidaly také účinné hypersonické rakety Kinžal, jejichž nosičem byly v tomto případě stíhací stroje MiG-31K.

Bombardéry na „špinavou práci“

To, že Rusko cíleně využívá v protiukrajinské kampani své strategické bombardéry, není žádnou novinkou. Nicméně k přesným zásahům na ukrajinské cíle včetně její infrastruktury využívá Rusko také již zmíněné bombardéry Tu-95MS, které konstrukčně vychází ze „základní“ verze stroje, jenž vstoupil do služby již v roce 1956 a prošel mnoha modernizacemi.

Modifikovaná varianta Tu-95MS je vyráběna od roku 1984 a je vybavena kromě nových křídel také moderní radioelektronikou. Stroj je vyzbrojen 6 střelami s plochou dráhou letu Ch-15, jejichž dolet činí 2 500 km. Řízené střely dlouhého doletu představují jeden z hlavních trumfů bombardéru. Není proto divu, že o ně Rusko má obavy, protože na letiště, z nichž vzlétávají nejen bombardéry Tu-95MS, ale také například Tu-22M3 a další stroje, pro změnu útočí také Ukrajinci, aby eliminovali, či pokud možno snížili dopady vzdušných úderů. Proti jejich ztrátám už Moskva přijímá opatření, která jsou spíše z kategorie netradičních, nicméně v praxi účinných.

Bombardéry skutečné i malované

Aby zmátli Ukrajince, začali vojáci malovat na letecké základně Engels obrysy bombardérů Tu-95MS. Obránci před ruskou invazí tak provedou zpravidla dronový útok, ale netuší, že údery jsou vedeny na neexistující cíle, a zbytečně se plýtvá na ukrajinské straně cennými zdroji. Tato praxe připomíná druhou světovou válku a známé armády duchů. Tehdy Američané používali nafukovací techniku, která věrně připomínala originály, aby Němce dokonale zmátli. Taktika klamných cílů se tak přenesla i na novodobé bojiště.

Nejen bombardéry Tu-95MS Rusko využívá k provádění leteckých útoků na ukrajinskou infrastrukturu. Jak se již dříve ukázalo, ruští okupanti nasazují na „špinavou práci“ také letouny 5. generace Su-57. Ty nelétají přímo nad napadeným územím, protože by je mohla zničit ukrajinská protiletadlová obrana, ale útočí na vybrané cíle z bezpečného zázemí. Podle britské rozvědky se Su-57 zapojily do akce již v červnu 2022 s jasným cílem – způsobit co možná největší škody na ukrajinské infrastruktuře a ochromit dodávky energií ukrajinskému obyvatelstvu.

Zdroj: The Drive, en.wikipedia.org.

KAM DÁL: Ruský raketomet TOS-2 jako likvidátor života: Rozmetá na prach opevnění i vojáky.