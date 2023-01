Motivační horoskop na pondělí 2. 1. 2023: Berani už nesmí otálet, Vodnáře čeká nový byznys

Motivační horoskop na pondělí je tu! Podívejte se, jak začnete nový týden. Kdo bude stát při vás? Kdo vám může uškodit? U každého znamení zvěrokruhu najdete také vaši šťastnou hodinu i dnešní šanci na lásku. Ti, kteří neuvidí vysoké procento, nemusí zoufat. Znamená to, že byste si měli nechat vážné diskuze i návrhy na jiný den. O rozpad vztahu však určitě nepůjde. Šťastná hodina vám ale může přinést velkou příležitost, jak změnit konečně svůj život.

Beran (21. 3. - 20. 4.)

S prvním pracovním týdnem se přesvědčíte, že už není proč otálet. Získáte významné příležitosti, které vám dodají sebedůvěru a také hojnost, po které ve skrytu duše tolik toužíte.

Šťastná hodina: 13:00

Šance na lásku: 74 %

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Pokud jste si s sebou přinesli resty z minulého roku, měli byste se do toho opřít a konečně vše dodělat. Hvězdy vám totiž přejí, abyste získali to, co vám dříve připadalo naprosto nemožné.

Šťastná hodina: 8:00

Šance na lásku: 61 %

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Je čas začít od znova. Přestaňte se hádat s partnerem, vymaňte se z přesvědčení, která vás jen drží zpátky a neptejte se ostatních. Poslední dobou vám spíše předávali svoje strachy než dobré rady.

Šťastná hodina: 12:15

Šance na lásku: 21 %

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Vypadá to, že vám šéf nabídne novou pracovní pozici. Chvíli se sice budete rozmýšlet, zda je to opravdu pro vás. Přeci jen bude vyžadovat čas a soustředění. Mohla by to být ale cesta, jak si splnit velký sen.

Šťastná hodina: 18:30

Šance na lásku: 91 %

Lev (23. 7. - 22. 8.)

Jakkoliv se teď rozhodnete, bude to správně. Máte v sobě velkou sílu, která se hlásí o pozornost. Vůle změnit vše, co vás tíží, vám bude nápomocna. Nezapomeňte však také pečovat o své zdraví. Opakující se čísla šťastné hodiny značí, že jste na správné cestě.

Šťastná hodina: 15:15

Šance na lásku: 83 %

Panna (23. 8. - 22. 9.)

Hvězdy vám přejí především v pracovních vztazích. Daří se vám a vaše znalosti jsou náležitě oceňovány. Abyste si svou pozici udrželi, neměli byste zapomínat na pravidelné vzdělávání, které vás povede k úspěchu.

Šťastná hodina: 14:12

Šance na lásku: 13 %

Váhy (23. 9. - 23. 10.)

Doma je teď pořádné dusno, což si sice uvědomujete, nijak vám to ale nebrání v tom, abyste to ještě zhoršili. Je evidentní, že v sobě nosíte něco, čemu se budete muset dříve či později postavit.

Šťastná hodina: 16:31

Šance na lásku: 32 %

Štír (24. 10. - 22. 11.)

Pokud teď uděláte něco navíc, už brzy se vám to v dobrém vrátí. Čekat, že se stanou zázraky a nemusíte hnout prstem, by bylo více než naivní. Dovolte si zazářit, máte k tomu vše, co potřebujete.

Šťastná hodina: 21:21

Šance na lásku: 81 %

Střelec (23. 11. - 21. 12.)

Potkáte zajímavou osobu, která vás může mnohé naučit. S novým rokem přichází příležitost, jak si splnit všechny své tajné sny. Nenechte se odradit. Tenhle život je váš, nepatří jiným.

Šťastná hodina: 17:41

Šance na lásku: 62 %

Kozoroh (22. 12. - 20. 1.)

Dařit se vám bude v partnerských vztazích. Konečně vyřešíte, co zůstávalo dlouho skryté pod povrchem. Na druhou stranu jdou teď do pozadí vaše pracovní projekty, které by si pozornost už opravdu zasloužily.

Šťastná hodina: 11:15

Šance na lásku: 96 %

Vodnář (21. 1. - 20. 2.)

Může se zdát, že vám dochází síly. Už zkrátka nevíte, kam byste složili hlavu, kdo by vám mohl pomoci. Celý svět je proti vám. To vše je ale jen následkem přehnaných nároků, které na sebe máte a touhy po novém byznyse. Pomůže vám meditace.

Šťastná hodina: 18:01

Šance na lásku: 21 %

Ryby (21. 2. - 20. 3.)

Na začátku roku o sobě můžete trochu pochybovat. Práce, kterou máte, není vaše vysněná a vše se zdá špatně. Už brzy vám ale Vesmír pošle do života blahobyt, po kterém tolik toužíte. Vytrvejte.

Šťastná hodina: 16:53

Šance na lásku: 42 %

