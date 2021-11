Muž si vzal za manželku nafukovací pannu. Nyní ji bere na luxusní líbánky

Kulturista se ihned poté, co si vzal za manželku svou druhou nafukovací pannu Lunu, vydal na romantické líbánky. Yuri Tolochko, který pochází z Kazachstánu, se svou plastovou životní láskou strávil týden v Bulharsku.

Výlet byl prý původně jeho pracovní cestou, Luně to ale údajně nevadilo a náležitě si romantický týden užili.

Yuri nezapomněl všechno sdílet se svými fanoušky na instagramu. Neušetřil je dokonce ani detailů z jeho bouřlivého milostného života.

„Pandemie mi změnila všechny plány, tak jsem rád, že jsem mohl Lunu vzít alespoň na pracovní cestu do Bulharska,“ svěřil se Yuri.

„Byla to sice oficiálně pracovní cesta, ale celý ten týden byl zároveň i tak neuvěřitelně romantický, že jsem to označil za líbánky. Luně se tu moc líbilo. Pobývali jsme v hlavním městě Sofii. Bylo to naprosto skvělé,“ prozradil nadšeně.

Pár spolu prý chodil do elegantních restaurací, poznávali nové lidi a také trávili čas na hotelovém pokoji.

Jediným problémem na jejich romantickém pobytu prý bylo to, že se jim lidé občas divili, zastavovali se, aby se s nimi vyfotili, nebo se Yuriho ptali, jestli se jeho ženy můžou dotknout.

„Hodně lidem se na mně líbí to, že nic neschovávám. Říkám všechno tak, jak to je, a nestydím se za svou sexualitu. Lidé jsou prostě zvědaví a rádi se o mém životě dozvídají více. Myslím si, že mě za to obdivují,“ dodal Yuri.

