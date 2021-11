Muž zemřel poté, co skočil do jezera. Netušil, co se skrývá pod hladinou, našli ho po kouskách

Tři kamarády napadl roj včel, a tak všichni skočili do řeky, aby unikli před jejich žihadly. Z vody se však vrátili pouze dva z nich. V řece na ně totiž čekalo něco ještě mnohem horšího, než byl roj hmyzu, před kterým se snažili schovat.

Foto: Unsplash

Na nebohého muže v řece číhaly krvelačné piraně

Tři kamarády napadl roj včel, a tak všichni skočili do řeky, aby unikli před jejich žihadly. Z vody se však vrátili pouze dva z nich. V řece na ně totiž čekalo něco ještě mnohem horšího, než byl roj hmyzu, před kterým se snažili schovat.

Třicetiletý muž rybařil se dvěma přáteli u břehu jezera v Brazílii, v jednom momentě ale byli napadeni rojem hmyzu. Všichni tři skočili do vody, kde na ně ale bohužel čekaly hladové piraně. Ven z vody se dokázali dostat jen dva z nich.

Našli pouze části těla

Specializovaní potápěči našli jeho obličej, uši a část těla s tržnými ranami, které na něm zanechaly zabijácké ryby. K tomuto hororovému incidentu došlo v sobotu ve venkovské oblasti Brasilandia de Minas, obce ve státě Minas Gerais v Brazílii, asi 600 mil severozápadně od Rio de Janeira.

Třicetiletá oběť, jejíž tělo bylo nalezeno den poté, co se muž ztratil, zatím nebyla jmenována. Jeho rodina dostala povolení pohřbít jeho tělo poté, co vyšetřovatelé rozhodli, že došlo k tragické nehodě a nic nenasvědčuje tomu, že by došlo k nějakému zločinu.

Nebylo jasné, zda se rybář utopil předtím, než byl napaden piraňami, nebo jestli se na jeho smrti tyto ryby podílely tak, že mu zabránily v plavání.

Jeden z kamarádů byl majitelem pozemku, na kterém k této tragédii došlo. Anglická firma s názvem Brazil Land Cattle and Packing Company dříve vlastnila velkou oblast Brasilandia de Minas, ale pozemky byly opuštěny během druhé světové války a později vyvlastněny prezidentem Getuilem Vargasem.

Silné čelisti a agresivita

Tato obec je nyní domovem pro zhruba 17 000 lidí a může se pochlubit tropickým klimatem a teplotami od 15 do 38 stupňů Celsia. V jezerech a řekách v této části světa údajně žije asi 30 druhů piraní. Mají jedno z nejsilnějších kousnutí, které bylo u kostnatých ryb zaznamenáno. Důvodem jsou velké čelistní svaly připojené ke špičce čelisti těchto ryb.

V první polovině roku 2007 bylo v umělém jezeře poblíž města Palmas ve střední Brazílii hlášeno téměř 200 útoků piraňami, všechny ale zahrnovaly pouze jednotlivá kousnutí do nohou.

Zdroj: Daily Star