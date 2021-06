Pomůže topinkovač s péčí o nemocnou maminku? Kontrola rodičů pomocí domácích spotřebičů vůbec není absurdní

Nedávno jsem se začala strachovat o moje starší rodiče. Ještě jsou sice schopni se o sebe postarat, ale jejich zdravotní stav se horší.

Objevila jsem nový způsob, jak se ujistit, že nezapomínají jíst, a zároveň se dozvědět více o tom, jak vypadá jejich denní rutina. S kontrolou mých rodičů mi, ač to zní neuvěřitelně, pomáhají jejich kuchyňské spotřebiče.

Vím, kdy moji rodiče používají konvici a kdy toaster. Získávám tak vhled do toho, kdy si dělají snídani a zda nezapomínají na oběd.

Hádka

Právě jsem se s mojí mámou dohádala formou videohovoru. Celá hádka se točila kolem jejího topinkovače. Řekla jsem jí, že ho dnes použila dvakrát, jednou v 8:03 a podruhé v 9:55. To podle mé maminky ale byly prachsprosté lži.

Prý vstávala už v 6:00, určitě si tak musela udělat svoji ranní topinku dříve. Táta byl u debaty také přítomný, ale dobře věděl, že bude lepší se nezapojovat.

„Ukazuje mi to, že konvici jsi zapla před šestou, ale topinkovač až v 8:00,“ řekla jsem s jistotou a s očima v sloup.

Časem zapnutí si mohu být jistá

Důvod celé této debaty a mé jistoty v kramflecích je prostý. Před třemi týdny jsem u rodičů do kuchyně nainstalovala malou bílou krabičku. Díky ní vím, kdy moji rodiče používají troubu, konvici, topinkovač a další kuchyňské přístroje, a to s naprostou jistotou. Stačí jen jeden pohled na telefon.

Není to tak, že by mě zajímalo, kolik si za den udělají čajů a topinek. Jejich používání kuchyňských přístrojů mi napovídá, co dělají a jestli se náhodou nezměnila jejich denní rutina. Navíc, kdyby náhodou nechali omylem zapnutou troubu, můj telefon mě upozorní a mohu tak předejít velkému neštěstí.

Situace není ideální

Statistiky ukazují, že počty starších lidí žijících o samotě narůstají. Tahle situace není ideální a neumožňuje jejich nejbližším se o ně postarat nebo se alespoň ujistit, že jsou v pořádku. S tímto problémem nám ale mohou pomoci kuchyňské přístroje a jejich monitorace.

Moji rodiče na tom ještě nejsou tak špatně, žijí sice sami, ale ješte jsou schopni se o sebe postarat. Moje maminka ale trpí parkinsonovou chorobou, nevyléčitelným neurologickým onemocněním, a můj táta má rakovinu. Ještě se o ně tedy nemusím bát, ale dříve nebo později ten čas přijde. Proto, když jsem slyšela o této možnosti monitorace, hned jsem ji chtěla vyzkoušet.

Sledování denní rutiny

Když tedy například obdržím oznámení, že moji rodiče celý den nepoužili topinkovač, raději jim zavolám a ujistím se, že nezapomínají jíst. Někomu se to může zdát jako podivná asociace. Já ale vím, že můj táta jí každý den polévku s topinkou k obědu. Jde o to vědět, jaká je denní rutina vašich rodičů, a monitorovat ji. Pokud používání kuchyňských přístrojů nesedí dohromady s jejich zvyky, něco může být v nepořádku.

Jsou tu ale stále určité limitace, tato metoda vám sice řekne, že se v konvici uvařila voda, už vám ale neřekne, jestli si pak jeden z vašich rodiců čaj nebo kávu skutečně udělal a vypil, nebo ne.

Zdroj: BBC

KAM DÁL: Jiří Langmajer se vrací na televizní obrazovky jako hokejový trenér Luboš Hrouzek