Na Broumovsku připravil chlapec o život nemocnou sousedku. Použil vidličku a odnesl si jen pár korun

Jak málo stačí na to, aby člověk přišel o život? Bohužel jde mnohdy skutečně jen o sekundy a špatné rozhodnutí, případně o jednu skleničku alkoholu navíc. Všechny tyto náhody se spojily v říjnu roku 1993, aby vyústily do tragického příběhu, jehož aktéry byli sedmnáctiletý mladík Zdeněk a jeho třicetiletá sousedka Eva. Co všechno se událo a proč se Eva toho dne už nedočkala večera?

Psychicky nemocná oběť

Eva byla i přes svůj věk v péči babičky, která se o ni vzhledem k vnuččině psychickému stavu musela starat. Obě ženy společně žily v bytovce spolu s dalšími rodinami. Nechyběly mezi nimi ani rozvedená matka a její děti, včetně zmiňovaného Zdeňka. Ten byl dítětem, lépe řečeno dospívajícím mužem, s velmi problémovým chováním. Ve škole se mu nelíbilo, tak se rozhodl jít raději vydělávat. Problém byl ale v tom, že za tak časté absence, jakými se mohl „pochlubit“, se peníze většinou nedostávají. A tak se mladík potuloval od ničeho k ničemu, do práce zašel jen občas a mezi tím hlavně popíjel levná vína z místního konzumu. Stejně tomu bylo i v osudný den.

Nešťastná náhoda

Babička Evu opouštěla jen málokdy, dobře věděla, jak moc potřebuje její soustavný dohled. Toho dne to ale nešlo jinak, a tak se mladá žena ocitla na několik hodin sama doma. Odcházející babičky si naneštěstí všiml Zdeněk, kterého okamžitě napadlo, že si dojde k důvěřivé Evě pro peníze, kterých nikdy neměl dost. Věřil, že bez babiččina dohledu půjde všechno lehce. Do bytu se vetřel snadno, jeho oběť ho dobře znala a věděla, že je to chlapec, který jim čas od času dokonce pomáhá. Nebála se ho proto pozvat dál.

Chudák žena netušila, co se děje

Po chvilce společenského povídání se Zdeněk vydal na cestu za svým cílem. Řekl si Evě o peníze, ale ta mu ve zmatku nabídla jen drobné. Sama dobře netušila, o co vlastně jde. Jenomže Zdeněk byl připraven. Svůj čin si naplánoval, a tak se zanedlouho již oháněl nožem, který měl dříve dobře schovaný. Nebohá žena nevěděla, co má dělat a celý její příběh i život spěly k rychlému konci. Rozzlobený Zdeněk ji několikrát bodl nožem, našel dva a půl tisíce korun a chystal se k odchodu. V tom si ale všiml, že Eva ještě žije. Proto vzal v hrůze z prozrazení a snad i z vlastního šíleného činu to první, co mu přišlo pod ruku. Popadl docela obyčejnou vidličku a tou nešťastnici zasadil ještě několik posledních ran. Nemohl se ale dívat na to, co provedl, a tak jí obličej nakonec zakryl kouskem látky.

Nemohl to udělat cizí člověk

Tak ji také později našla doma babička i přivolaní kriminalisté. Těm bylo brzy jasné, že vraždil patrně někdo z úzkého okruhu lidí, s nimiž byla psychicky nemocná žena schopná a ochotná komunikovat. Zdeněk se tak objevil mezi prvními podezřelými. Když se navíc ukázalo, že zmizel z domova, rozjelo se pátrání na plné obrátky. Netrvalo dlouho a sedmnáctiletého vraha policisté zatkli při pokusu dostat se do Hradce Králové za příbuzným. Nebylo kam utéct před odpovědností a následným trestem. Zdeněk, na něhož ukazovaly všechny důkazy, se k vraždě přiznal a jako mladistvý nakonec putoval na sedm a půl roku do vězení.

Můžeme se jen přít, jak je možné, že vlastně stále ještě dítě vezme do ruky nůž a obyčejnou vidličku a pro pár korun připraví jiného člověka o život. V tomto případě hrál kromě absence morálky svoji velkou roli také alkohol. Žádné vysvětlení, které bychom mohli dalším podrobným zkoumáním odhalit, ale třicetileté Evě život nevrátí. Přišla o něj kvůli dvěma a půl tisícům korun.

