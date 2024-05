Na Marsu se objevují ohavní černí pavouci. Odhalily je satelitní snímky u Města Inků

David Bowie svoji doprovodnou skupinu pojmenoval The Spiders from Mars (Pavouci z Marsu), pavouci se dostali i na jeho průlomové album Ziggy Stardust a do koncertního filmu. Blázen? Možná, ale svým způsobem také vizionář.

Vznikají, když přichází jaro

Každé jaro se totiž na Marsu objeví strašidelní černí pavouci, to když „pohřbený“ led s oxidem uhličitým uvolňuje prašné gejzíry plynu. Nové snímky ESA ukazují, že tento jev začal v podivné formaci u marsovského Města Inků. Arachnofobici se však nemusí bát: Nový snímek marsovských „pavouků“ Evropské kosmické agentury ve skutečnosti ukazuje sezónní erupce plynného oxidu uhličitého na rudé planetě. Tmavé, tenké útvary byly spatřeny v jižní polární oblasti Marsu.

Snímky pořízené sondou Mars Express Orbiter ESA a sondou ExoMars Trace Gas Orbiter ukazují tmavé shluky teček, které vypadají, jako by měly malinké nožičky, ne nepodobné mláďatům pavouků, která se k sobě choulí. Formace jsou ve skutečnosti kanály plynu měřící 45 metrů až 1 kilometr. Vznikají, když se na jižní polokouli během marsovského jara začne oteplovat a roztaví vrstvy ledu s oxidem uhličitým.

Gejzíry prorazily led

Teplo způsobí, že se nejspodnější vrstvy ledu promění v plyn nebo sublimují. Jak plyn expanduje a stoupá, exploduje z nadložních ledových vrstev a nese s sebou tmavý prach z pevného povrchu. Tento prachový gejzír tryská z ledu, než spadne dolů na horní vrstvu a vytvoří zde popraskaný, „pavoučí“ vzor. Na některých místech gejzíry podle ESA prorazily led o tloušťce až 1 metr.

Město Inků je také známé jako Angustus Labyrinthus a je tak pojmenováno podle svých lineárních hřebenů, které jsou podobné ruinám. Kdysi byly považovány za zkamenělé písečné duny nebo možná zbytky starověkých marsovských ledovců, které po sobě mohly zanechat vysoké stěny sedimentu.

Mars Orbiter odhalil pravdu

V roce 2002 však sonda Mars Orbiter odhalila, že Město Inků je součástí kruhového útvaru širokého přibližně 86 km. Tento útvar může být starým impaktním kráterem – což naznačuje, že geometrické hřebeny mohou být průniky magmatu, které stoupaly skrz popraskanou, zahřátou kůru Marsu poté, co byl povrch zasažen odpadní vesmírnou horninou.

Kráter by se pak naplnil sedimentem, který od té doby erodoval, a částečně by odhalil magmatické útvary připomínající starověké ruiny.

Zdroje: livescience.com, jpl.nasa.gov, esa.int

