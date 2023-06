Na Ukrajině může být horko. Ruský lehký tank Sprut-SDM1 míří na výrobní linku

Vzduchem přepravitelný osmnáctitunový Sprut-SDM1 je určen k ničení tanků nepřítele a příslušníků nepřátelských sil obojživelnými či leteckými silami nebo i speciálně určenými jednotkami pozemních sil. Jeho hlavní výzbrojí je protitanková zbraň ráže 125 mm. Vozidlo je vybaveno dálkově řízeným kulometem ráže 7,62 mm a koaxiálním kulometem stejné ráže. Dále výzbroj zahrnuje zařízení na odpalování raket umožňující likvidovat nepřátelskou techniku až ve vzdálenosti 5 kilometrů.

Na Ukrajině může být horko

Nejdůležitější je ovšem skutečnost, že Sprut je vyzbrojen na úrovni hlavního bitevního tanku, ale zachovává si obratnost bojových vozidel výsadkových jednotek. Na Ukrajině tak může být v případě jeho nasazení „horko“. Podobná vozidla totiž nabývají při nynějších bojích na čím dál větší důležitosti – a ví to jak Rusko, tak Ukrajina. Rusko však řeší problémy s nedostatkem moderních platforem a do boje posílá sovětské "šroty". Klíčovou otázkou se tedy jeví v současné době možnost nasazení moderního tanku Sprut-SDM1 na ukrajinském válčišti. Podle některých odborných médií už začala sériová výroba vozidla, což by mohlo Rusům v blízkém budoucnu umožnit, aby tanky mohly být nasazeny na bojišti. Teoreticky.

Nicméně to zřejmě nebude tak jednoduché, jak se zdá. Ve vývoji lehkého tanku Sprut-SDM1 byl sice učiněn významný pokrok, to však na druhou stranu neznamená, že by byl zbaven všech potenciálních problémů, které jej tíží. Forbes upozorňuje na to, že mohou v budoucnu chybět důležité či klíčové komponenty ke konstrukci samotného lehkého tanku. To se týká například zaměřovače Sosna-U, který má některé francouzské součásti. Nicméně zahraniční sankce, které byly uvaleny v několika balících na Rusko, pronikavě omezily dodávku komponent, a to včetně Francie. Výše řečené pak samozřejmě ovlivňuje i kvalitu zaměřovačů, kterými jsou osazovány ruské tanky. Zaměřovače Sosna-U je Rusko nuceno šetřit pro své nejlepší tanky, tedy T-90.

Mají tanky namířeno do Indie?

Důležitou otázkou je rovněž potenciál vozidla uspět na zahraničních trzích. Již „tradičně“ se Rusko spoléhá v tomto ohledu na Indii. Rusko již před časem oznámilo, že se chce zúčastnit indického tendru na pořízení nových lehkých tanků a vyvíjí nadstandardní úsilí, aby v něm uspělo. Může také nabídnout transfer technologie a pravděpodobně i lokalizaci výroby v Indii, uvedl již dříve šéf společnosti Rosoboronexport Alexander Michejev. Právě přenos technologie a částečná (možná i plná) lokalizace výroby v Indii má být ruskou „přidanou hodnotou“ v tendru na nákup nových lehkých tanků. Ruské šance na to, aby v tendru uspělo, se tak zvyšují.

Indie si totiž hodlá v budoucnu pořídit do výzbroje 350 lehkých tanků a reaguje na nepříznivou situaci na čínsko-indické hranici, kde dochází k ozbrojeným šarvátkám. Indie se chce vyrovnat čínským lehkým tankům Type 15, které spolehlivě a efektivně operují ve vysokohorských oblastech. Indie také chce do výzbroje vozidla, která mají kromě nízké hmotnosti (pod 25 tun) nezbytné k tomu, aby byla snadněji přepravitelná vzduchem, velmi dobrou palebnou sílu, což ruský Sprut splňuje.

Výhodou pro Rusko v tendru může být rovněž fakt, že Indie provozuje tanky T-72 a T-90 a také dlouhodobé vojensko-technické vazby. Otázkou samozřejmě zůstává, kde dál by mohl Sprut-SDM1 najít své uplatnění, jestli například na dalších asijských či dalších trzích. Potenciálně by mohla mít zájem také Čína, nicméně je třeba říct, že ta má ve výzbroji například lehký tank 3. generace Typ 15. Vozidlo, které je sice osazeno „jen“ 105mm dělem, je navrženo jako moderní lehká mobilní platforma, která může efektivně operovat v horských, respektive hornatých oblastech, lesnatých či vodnatých lokalitách. Navíc se tato platforma osvědčila v pohraničních potyčkách s Indií, byť má slabší výzbroj než Sprut-SDM1.

Na každý pád by mohl Sprut-SDM1 představovat zajímavý zbraňový prostředek na Ukrajině, kde by zřejmě podporoval ruské výsadkové jednotky, a to v tuhých bojích ve městech, například v Bachmutu. Ostatně ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požadoval podobné prostředky po západních spojencích. A Francie už před nějakým časem souhlasila s dodávkami obrněných vozidel AMX-10RC, která mohou plnit roli stíhače tanků, průzkumného vozidla nebo palebné podpory.

Zdroj: Forbes, bulgarianmilitary.com

