Náhodou nalezené české poklady. Vzácné mince díky venčení psa a zlato od divočáků

S detektorem kovu na místech bývalých bojišť či starých hradišť chodí hned několik nadšenců s nadějí, že to budou právě oni, kdo najde vzácný poklad z doby minulé. Ne vždycky je však pravidlem, že právě poklad musí být cíl. Někdy zahraje roli náhoda neocenitelných rozměrů.

Zlatý poklad divočáků

V srpnu tohoto roku představilo Západočeské muzeum v Plzni opravdu ojedinělý poklad složený ze stříbrných a zlatých mincí, které pocházejí z druhé poloviny 14. století. Obnos byl tak velký, že by si za něj člověk ve středověku koupil malou vesnici. Nález se odehrál úplně náhodou. V lese u vesnice Stříbro (jak příznačný název), šel muž se svoji přítelkyní na procházku a našli mincovní depozit se zlatými a stříbrnými mincemi.

V nádobce pod kamenem čekalo na pracovníky muzea 92 zlaťáků, kolem tří stovek stříbrných grošů a několik dalších mincí. Paradoxem a zvláštností celého objevu je fakt, že celý poklad byl odkryt díky lesní zvěři. Prvními němými nálezci tak byla divoká prasata, která zde rozhrabala půdu. Cena kovu se odhadla na půl milionu a z historického hlediska se jedná o poklad s hodnotou kolem 3,5 milionu. Hodnotu peněz však prasátka neocení.

Zázračné venčení psa

Někdy stačí jít s pejskem na procházku a člověk nalezne poklad netušených rozměrů. Nejde však o houbařskou nadílku, ale historické předměty, které se evidentně ještě stále schovávájí na několika místech v českých a moravských lesích. Tak také našla žena při venčení svého mazlíčka vzácnou nádobu plnou mincí z 11. století u Řetce na Písecku.

Největší poklad je to však hlavně pro archeology. Jedná se dokonce o jeden z nejhodnotnějších pokladů mincí z tohoto vzácného období. Ten evidentně pocházel z jednoho ze dvou přemyslovských hradišť. Mince údajně mohly patřit samotnému knížeti a polovina z nich patří do období Spytihněva II. a zbytek do období, kdy vládl Břetislav I.

Zlato se sype ze země

Další náhodný objev vzácného pokladu učinil muž, když si zarovnával půdu na svém pozemku pomocí bagru. Nabral zeminu a z té se najednou začaly sypat zlaté mince. Ty byly do země uloženy přibližně kolem poloviny 15. století. V tomto případě se nejedná pouze o české mince, ale také rakouské a saské.

Poklad však není v tak dobrém stavu jako v předešlém případě. Kov je často zkorodovaný a některé mince jsou slepené v jednom kuse. Archeology a restaurátory tak čeká dlouhé období tvrdé práce, aby dali nálezu potřebnou podobu. V některých případech mince možná ani nepůjde oddělit.

Obecně však platí, že když podobný poklad najdete, rozhodně si ho neberte domů. Vyplacená odměna je navíc proplacena jen v případě, že nález byl proveden opravdu náhodou a nikoli bez detektoru kovu. Pokud se na vás usměje podobné štěstí, kontaktujte archeologický ústav nebo nejbližší muzeum. V jiném případě hrozí, že bude historická a i finanční hodnota pokladu zničena.

