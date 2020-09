Nebezpečné hoaxy o koronaviru: Nepijte dezinfekci ani bělidlo, nepomůže ani opíjení se

Stejně jako se po celém světě šíří nákaza koronavirem, jdou ruku v ruce s ní i nejrůznější hoaxy, lži a polopravdy, které na přeskáčku vykřikují nejrůznější slavní lidé světa. Ať už se jedná o lékaře, epidemiology, prezidenty, politiky, ale i herce či zpěváky. Tolik odborníků na koronavirus aby člověk pohledal.

Pojďte se společně s námi podívat na ty největší hoaxy, které ve spojitosti s pandemií koronaviru spatřily světlo světa.

Babské rady

Sice ještě nikde na světě nevynalezli lék na koronu, ale lidé na internetu si již sdělují osvědčené babské rady, jak se jí zbavit. Ovšem takové pití bělidla, ředidla, sava nebo dezinfekce je naprosté hazardování se životem mnohem nebezpečnější než samotný koronavirus. Korunu tomu dal americký prezident Trump, který ve svém veřejném projevu vstřikování dezinfekce do žil vysloveně doporučil. Většina z nás se nejspíš smála a myslela si něco o inteligenci houpacího koně, ale bohužel se našli i tací, kteří ho poslechli, dezinfekci vypili a na následky poleptání organismu zemřeli.

Opíjejte se

Další skvělý nápad přišel z Ruska. Tam se začalo tvrdit, že koronavirus se dá překonat pitím alkoholu ve velkém. Dokážete si asi představit, jak to pak na moskevských ulicích vypadalo. Desítky lidí si přivodily otravu alkoholem a navíc zbytečně. Koroně je úplně jedno, jestli jste opilí nebo střízliví. Své by o tom mohla vyprávět zlatá mládež z klubu Techtle Mechtle popíjející drinky z jednoho párty kýble.

Opařte si hrdlo

Další vtipnou radou bylo vystavovat se sluníčku a pít horký čaj. Koronavirus se totiž sluníčka bojí, proto na vás nemůže, když ležíte přes poledne třeba na pláži. Pak ale nechápeme ty počty nakažených ve Španělsku nebo Itálii, kde sluníčko praží několik měsíců celé dny. To samé s pitím horkého čaje. Prosím vás, ne, koronu nevyženete z krku tím, že ji vypálíte horkým čajem. Možná tak si spálíte jazyk, což umí být také pěkně nepříjemná záležitost. A vařící vodu nepijte už vůbec, mohli byste si ublížit. Opravdu! Poškodili byste si sliznice a ty by byly k jakékoliv nákaze ještě náchylnější.

Nesahejte na balíček z Číny

To je balíček z Číny, na to nesahej, je to nakažené! I tohle jste mohli slyšet. I to je ale naprostá hloupost. Vir by při dlouhé cestě z Číny nikdy neměl šanci na balíčku přežít. Strach bychom měli mít z vlastní hygieny. Mýt si dostatečně často a důkladně ruce, nesahat na jiné lidi, dezinfikovat si madla od košíků a v neposlední řadě používat dezinfekci, když nemáme přístup k vodě a mýdlu. Na kovových povrchách, ve vlhkém prostředí nebo na tkaninách dokáže virus přežít až 12 hodin.

Může za to Kalousek

Posledními hoaxy, které jsme pro vás vybrali, jsou ty, jež z nákazy obviňují například americkou vládu, experimentální laboratoře nebo čínskou komunistickou stranu. U nás za to podle Babiše určitě může Kalousek, a protože má soudruh Bureš vždycky pravdu, tím bychom tuto otázku považovali za vyřešenou.

