Nejen lidé mohou trpět na viry. Nikoho nepotěší ani zavirovaný počítač

Současná doba je ve znamení IT. Jak krásné by to bylo, kdyby neexistovaly počítačové viry, které otravují život uživatelům notebooků, chytrých telefonů, tabletů a počítačů. Každou chvíli se ve zprávách objeví informace o šíření nějakého toho červu prostřednictvím internetu. Člověk neznalý situace si možná představí kroutícího se bílého červíka, opatrně vykukujícího zpoza monitoru na zapomenutém kousku potraviny, kterého tam nakladla moucha domácí. Skutečnost je přitom zcela jiná.

Kterak první počítačový vir spatřil světlo světa

Historie vzniku počítačových virů není příliš dlouhá. Začíná se psát v 80. letech minulého století a souvisí s rozvojem informačních technologií. V roce 1983 napadlo dr. Frederika Cohena vytvořit samomnožící se program, jenž označil jako virus. Byl to ve své podstatě pouze kód, který zvládal se pouze sám množit a příliš škody nenadělal. Ovšem otevřel novou éru ve světě IT, protože o tři roky později sourozenci Alviové z Pákistánu naprogramovali bootovací virus Brain, který měl původně zabránit nelegálnímu šíření lékařského software, jehož byli autory. Škodlivý kód způsobil zpomalení disket, ale pevných disků si naštěstí nevšímal. Jedná se také snad o jeden z mála virů, u něhož je prokazatelný původ. Bratři do něho uvedli i název své firmy a číslo telefonu.

Od té doby situace v oblasti virové nákazy počítačů pokročila mílovými kroky kupředu a vyhmátnout dnes autora virů jde velice těžko, pokud se ke svému dítku sám nepřihlásí. Viry jsou nyní tak sofistikované programy, že dokážou zhroutit celý počítačový systém. Dokladem toho je nemocnice v Benešově, kterou na konci roku 2019 napadl ruský počítačový virus Ryuk a ochromil chod všech oddělení. Nemocnice vyčíslila provozní ztráty částkou 38 milionů korun. Bylo třeba zrušit plánované operace i přemístit pacienty z JIP.

Jaké jsou důvody vzniku virů?

Někdy za vznikem virů stojí i mladí a nadšení programátoři plní elánu a mladické nerozvážnosti, kteří si jen chtějí vyzkoušet své programátorské dovednosti. Ne vždy je tedy jejich cílem přímo škodit. Viry jsou však také jednou z cest, jak ovládnout a na dálku řídit velké množství počítačů a využívat je například k zasílání otravného spamu.

Peníze, nebo život

Současní hackeři velmi často při kybernetickém útoku požadují výkupné, a to v kryptoměně. Ne vždy ale tomu tak bylo. V roce 1990 vznikl první ransomware s příhodným názvem AIDS, který šifroval na počítači data. Jeho autor za opětovné zpřístupnění dat požadoval výkupné ve skutečných penězích, které byly zasílány poštou do P.O. boxu ve Střední Americe. Autora viru se naštěstí podařilo vypátrat. Na svou obhajobu uvedl, že peníze hodlal poskytnout na výzkum léčby AIDS. Ale říci se dá všechno, když už teče do bot.

Miluji tě

Rok 2000 přinesl nejen přelom tisíciletí, ale také jeden z nejškodlivějších virů ve své době. I love you mazal v počítačích dokumenty, fotografie, hudební soubory a zajímala ho také čísla kreditních karet. K jeho šíření stačilo otevřít infikovanou přílohu e-mailu. Napáchal v celosvětovém měřítku škody, jež přesáhly 5 miliard dolarů.

Jak před virem počítač či notebook chránit?

Dlužno říci, že nejvíce počítačových virů napadá systémy pracující pod Windows. Základem je tedy mít stáhnutou vždy nejnovější aktualizaci svého operačního systému a kvalitní antivirový program. Bohužel v případě Windows 7 podpora skončila 14. ledna 2020, tudíž tento systém bude nyní velmi zranitelný. Řešením je přechod na Windows 10, což nebude kolikrát proveditelné, a to kvůli nekompatibilitě používaného software.

Viry přímo srší stránky s porno tematikou, nelegálním software, filmy, soubory, hrami. Opatrnost je také na místě v případě otevírání nevyžádaných e-mailů.

Kdo pracuje na přístrojích s operačním systémem typu Linux, většinou je v klidu. Ten je totiž vůči škodlivým kódům celkem imunní, takže ani není třeba nainstalovat antivirový program.