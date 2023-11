Nejhledanější na světě: Za nepolapitelného El Maya je vypsaná odměna 15 milionů dolarů

Drogová epidemie zabíjí v některých částech Ameriky tolik lidí, že je možné statistiky přirovnat k válečnému konfliktu. Velkou část viny na této katastrofě nesou právě kartely, konkrétně dvě konkurenční skupiny Los Zetas a Sinaloa. Od devadesátých let postupně ovládly trh s kokainem, později změnily „trend“ a zaplavily Spojené státy levným a vysoce účinným heroinem, hlavně proto, že účinná dávka je asi padesátkrát menší, lépe se tedy také pašuje. V současné době obchodují s jeho syntetickou náhražkou fentanylem, který je ještě stonásobně silnější než heroin.

Vzestup narcos Sinaloa

Ismael Zambada, zvaný El Mayo, už v roce 1984 pracoval na poměrně vysoké pozici gangu Miguela Ángela Félixe Gallarda. Jeho slibná kariéra v této organizaci skončila, když jmenovaného mafiána zatkli. Skupina se rozdělila. Na jedné straně byli jeho příbuzní, vznikl kartel Tijuana, na druhé straně Ismael Zambada, Joaquím Guzman zvaný El Chapo (Prcek) a další, kteří nesouhlasili s novým vedením gangu, tak vznikl kartel Sinaloa. Pašovali kolumbijský kokain (později heroin) po tunách, k čemuž využívali všechny možné metody. Nyní kartely využívají například mladých bílých žen, které nebudí podezření a drogu pašují ukrytou ve speciálních dutinách v předem upravených autech.

S FBI v patách

První odměna byla na El Maya vypsána v roce 1998 mexickou prokuraturou, a to ve výši 2,8 milionů USD. Postupně získávají kontrolu nad drogovým trhem v New Yorku, Arizoně, Kalifornii a dalších zemích. Agenti FBI se po malých krůčcích od pouličních dealerů dostávají ke špičce celé pyramidy. V roce 2009 slaví nečekaný úspěch, zatýkají skupinu vysoce postavených členů kartelu, mezi nimi je i syn Zambady Vincente. FBI věděla, že toho musí využít za každou cenu, byl pro ně klíčem k El Mayovi a vedení kartelu. Samozřejmě, že po zatčení mlčel a odmítal se s vyšetřovacími orgány bavit. Tohoto „bobříka mlčení“ dokázal držet úctyhodné 2 roky, kdy byl v rámci vazby dán na samotku. Krom stráží, se kterými nemluvil, se neviděl s nikým a po celou dobu s nikým skoro nepromluvil.

Když zatkli Prcka

Člověk nemusí být mučen fyzicky, psychická deprivace udělá také své a Vincentovi prostě po takové době povolily nervy a rozhodl se spolupracovat, což znamenalo promluvit o obchodech svého otce. Jeho informace vedly k více než stovce zatčení. Další mělo směřovat přímo na bosse kartelu El Chapa. Ten si přestal dávat pozor a po vzoru Al Caponeho se ukazoval na opulentních večírcích s celebritami. V roce 2016, po přestřelce, při níž zemřeli 4 lidé, byl El Chapo zadržen a poté vydán do USA, kde jej odsoudili k doživotí a 30 letům navrch.

Stále nepolapen

Do čela kartelu se nyní postavil El Mayo, jejich expanze pokračuje a nyní míří na evropský trh. Ve své zemi je velmi oblíben, staví kostely, obchodní centra, nemocnice – jako pravý kmotr. Obklopuje jej vlastní armáda zabijáků zvaných sicarios. Jeho působení sahá tak vysoko, že nyní má na výplatní pásce nejvlivnější politiky země. Investigativní novináři si všimli, že boj s drogovou mafií v Mexiku probíhá jednostranně, zcela vynechává právě gang Sinaloa, který je jakýsi stát ve státě. Odměna za dopadení Zambady stoupla na 15 milionů USD. Do dnešní doby se jej nepodařilo polapit.

Kde se vzaly kartely?

Mexiko je domovem kriminálních organizací, a to již sto let. Předtím zde byla tradice ozbrojených banditů, kteří byli předmětem mnoha písní a básní, byli lidovými hrdiny. První kartel vznikl kolem roku 1930, jmenoval se Gulf Cartel, specializoval se na pašování drog a lidí, ale také na praní peněz. Mexičané mají v jistém smyslu podobnou mentalitu jako Italové, přežití místní mafie umožňuje také mlčení obyvatelstva, které se bojí proti kartelu říct cokoliv špatného. V nedávné době se udál hrůzný případ, kdy se mexický teenager vysmíval a urážel kartel na TikToku. Asi týden na to byl zavražděn. Nejtvrdší je současná, tzv. druhá generace kartelů, jsou to gangsteři, kteří se nezastaví před ničím. Známé jsou popravy jako z Islámského státu, kdy useknou hlavu zrádcům, nebo ji uřežou motorovou pilou. Kartely se také mstí na příbuzných.

