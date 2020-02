Nejhorší dárky, které můžete dostat k Valentýnu: Ořezávátko na tužky, účet za kytku nebo rozchod

Svátek zamilovaných je každoročně velmi diskutované téma a rozděluje lidi hned na několik táborů. Najdou se takoví, kteří svatého Valentýna zcela ignorují a myslí si, že je přece normální, když si zamilovaní vyznávají lásku po celý rok. Pak jsou tu ti, kteří by svému partnerovi neodpustili, kdyby zapomněl na svátek lásky a skutečně ho hodně prožívají. A třetí skupině lidí je to úplně jedno. Se svatým Valrntýnem jsou samozřejmě spojené dárky ve všech možných podobách. Podívejme se nyní na to, jak to dopadá, když kreativita zcela selže a vy dostanete ten nejhorší dárek...

Nevkusné spodní prádlo

Většina chlapů má svátek zamilovaných okamžitě spojený se sexem. Z nevysvětlitelných důvodů bývá velmi častým dárkem pro přítelkyni právě spodní prádlo. Na tom by nebylo možná nic špatného, kdyby se v tento magický den mužům nezatemnil mozek a nekupovali to nejhorší spodní prádlo, které jim přijde pod ruku. Často berou obchody s lechtivými věcmi útokem a vybírají svým polovičkám prádlo, které by si samy nikdy nekoupily. Pro koho je to vlastně dárek?

Ořezávátko na tužky

Jestli si myslíte, že ještě nikdy nikoho nenapadlo dát své přítelkyni k svatému Valentýnu dárek v podobě ořezávátka na tužky, tak jste na omylu. Jedna slečna ze sociální sítě Reddit se svěřila s vtipnou historkou svých rodičů. V době, kdy její rodiče spolu randili, napadlo otce dívky, že by mohl dát své budoucí ženě k Valentýnu vskutku originální dárek. Dát k svátku zamilovaných ženě ořezávátko na tužky je buď úplně pošetilé nebo geniální. V tomhle případě platí druhá varianta, protože rodiče dívky jsou spolu přes čtyřicet let.

Účet za kytku

Když chtějí muži partnerce k Valentýnu dát vtipný a originální dárek, tak to skutečně tak musí být a nesmí si to myslet jenom oni. Jeden muž sháněl na posledí chvíli dárek a nevymyslel nic lepšího než objednat květiny. Je to sice klišé, ale na druhou stranu alespoň potěší. Problém byl v tom, že objednaný pugét nedorazil a muž dostal ohromně vtipný nápad. Místo květiny dal své přítelkyni k svátku zamilovaných pouze účetnku. "Nakonec to nebylo tak vtipné, jak jsem si myslel," svěřil se muž na Redditu.

Přáníčko z lásky bez lásky

Na stejné sociální sítí jako v předchozích případech se jedna Američanka svěřila, že od svého přítele dostala opravdu hrozný valentýnský dárek. Když jí dal do rukou krásnou obálku s přáníčkem, tak se tetelila blahem. Bohužel její nadšení vydrželo do chvíle než přáníčko otevřela. Byl v něm totiž jen kus nepopsaného papíru. Muž nevěděl, co do něj napsat, a tak raději nenapsal nic. Na druhou stranu, snaha se také cení.

Rozchod

Všechny předchozí dárky jsou opravdu bizarní a neuvěřitelné. Ovšem není nic horšího než když na svátek zamilovaných dostanete jako dárek rozchod. Ale i v totmto případě to může zajít mnohem dál. Jedna žena se na Redditu svěřila, že dostala k Valnetýnu rozvodové papíry.