Nejnebezpečnější města Evropy. Mafiánská historie a britské násilí

Když člověk pravidelně listuje denním tiskem, může získat pocit, že svět se řítí do beznadějné katastrofy. Kriminalita, vraždy, války a strach z teroristických útoků. To je jen malá ochutnávka toho, co všechno na nás v globalizovaném světě útočí z médií všeho druhu. Strach tak roste, i když k němu kolikrát není vůbec žádný důvod. Na starém kontinentu jsou však města, kde to tak úplně není pravda…