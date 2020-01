Nejpodivnější archeologické nálezy. Mimozemské lebky a upíří hroby

Oblíbená série filmů o nebojácném archeologovi Indiana Jonesovi nemusí být tolik přitažená za vlasy. Když se podíváme na ty nejzvláštnější archeologické nálezy, určitě by do nějaké scény tohoto dobrodružného filmu zapadly. Jeden takový nález existuje i v České republice.

Archeologie je mravenčí práce. Postupně odhalujete půdu kousek po kousku a každý nalezený úlomek může přepsat učebnice dějepisu. Historie přes všechny informace, které známe, je stále zahalena mlhou, ve které nikdy neuvidíme úplný obrázek doby. Existují však archeologické předměty, které všechno obrátí naruby, nebo jenom vzbudí úžas překvapení. Jaké nejzvláštnější nálezy máme na mysli?

Upíří hroby

Podobné nálezy se objevují po celé Evropě. Nejčastěji však ve východní části. Hroby, kde jsou pohřbeni lidé v podivných pozicích či s kolíkem zabodnutým v místě, kde měli srdce, naznačuje poněkud mysteriózní původ zesnulých.

Byť se tomu odborníci brání, tak nemohla nevzniknout teorie, že se jedná o upíry či čarodějnice. Z podobných nálezů je však spíše patrné, že již od 14. století tento mýtus ve společnosti velmi silně rezonoval. Lidé s chudokrevností či zvláštním chováním tak zavrhla společnost do ústraní, až došlo k brutální vraždě ze strachu, že se jedná o upíra.

Kromě velkého výskytu těchto hrobů na Balkáně a v Bulharsku známe také dva v České republice, a to konkrétně v Žatci a v Čelákovicích. Archeologové však nepropadají fantastickým teoriím a naopak jsou nohama na zemi. O žádné upíry podle jejich soudu nejde.

Lebkouni

V hrobech ještě chvíli zůstaneme. V roce 2012 se v Mexiku objevilo pohřebiště, kde bylo nalezeno dvacet pět lebek, z toho třináct z nich svým vzhledem způsobilo totální senzaci. Nepřirozeně šišatá hlava tak pro mnoho lidí znamenala jasný důkaz mimozemské existence na planetě Zemi.

Pravda je o něco racionálnější a pro chudáky lebkouny mnohem bolestivější. Nejdříve archeologové určili, že lebky pocházejí z roku kolem letopočtu 1000. Přízemní teorie tak tvrdí, že se jednalo o vybrané jedince, kteří museli od dětství projít strašlivým utrpením. Měli se z nich stát šamani se specifickým vzhledem.

Pravděpodobně za pomoci dřevěného svěráku se malým dětem s ještě měkkou lebkou tvarovala hlava do této podivné šišaté podoby. Tento zvrácený experiment vyšel jen částečně. Nikdo z nalezených majitelů podivné šišaté hlavy se nedožil víc jak šestnácti let.

Kniha mrtvých

Nejedná se o buddhistickou knihu mrtvých, ale vzácné seskupení dokumentů ze starověkého Egypta. Egyptská Kniha mrtvých tak není jeden svazek plný zaříkadel pro posmrtný život, ale některé části najdeme napsané na zdi, na tělech zemřelých a někteří boháči si mohli dokonce přivlastnit kus svitku s některými zaříkadly.

Archeologové se tuto významnou historickou literaturu snaží zkompletovat už několik let a i dnes je to běh na dlouhou trať. Obrovský posun dopředu byl však učiněn v roce 2012, kdy se v suterénu newyorského Quennsland Museum objevila více jak stovka nových fragmentů. Pod prachem a zapomněním zůstaly tyto vzácné dokumenty ležet přes sto let.